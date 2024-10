Sina Frei a terminé la saison de VTT par un quatrième podium consécutif en Coupe du monde. La Zurichoise de 27 ans s'est classée troisième du cross-country lors des finales de Mont-Ste-Anne dimanche

Au Québec, Frei n'a été battue que par la Française Loana Lecomte et l'Autrichienne Laura Stigger. Elle a franchi la ligne avec 1'19 de retard sur la vainqueure du jour.

Déjà assurée de remporter le classement général après l'épreuve du short-track de vendredi, Alessandra Keller a terminé à la cinquième place.

Les Suisses loin du podium

Il n'y a en revanche pas eu de podium helvétique chez les hommes. Filippo Colombo, Nino Schurter et Marcel Guerrini se sont respectivement classés 7e, 8e et 10e d'une course remportée par le Sud-Africain Alan Hatherly, vainqueur du classement général devant le Français Victor Koretzky et Colombo.

La victoire de Schurter en juin à Val di Sole restera la seule de la saison pour les vététistes suisses en cross-country. A 39 ans, le Grison n'a pas encore statué sur la suite de sa carrière.

