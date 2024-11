L'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente de Swiss Olympic par le Parlement du sport se déroule vendredi à Ittigen, dans le canton de Berne. Elle est très similaire, dans son déroulement, à celle d'un conseiller fédéral par l'Assemblée fédérale réunie.

Le Parlement du sport se compose des délégués des 83 fédérations membres de Swiss Olympic, des délégués des 30 organisations partenaires, des deux membres suisses du CIO (Gianni Infantino et Denis Oswald) et des cinq représentants des athlètes (Heinz Frei, Sabrina Jaquet, Petra Klingler, Florence Schelling et Benoît Schwarz).

Foot, gym et athlétisme en tête

Sur les 516 voix, les fédérations de football, de gymnastique et d'athlétisme disposent de la plus grande part (16 chacune), suivies du Club alpin et des fédérations de tir et de tennis (14 chacune). Les fédérations de natation, d'équitation, de golf, de hockey sur glace et de ski disposent chacune de 12 voix. Les organisations partenaires disposent chacune d'une voix.

L'élection requiert la majorité absolue des voix valables exprimées. Les votes nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer la majorité absolue. L'élection a lieu à bulletin secret.

