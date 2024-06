Bâle accueille dès mardi les Championnats d'Europe d’escrime, qui servent de répétition générale pour les Jeux olympiques. Seuls épéistes suisses qualifiés pour ces JO, Pauline Brunner et Alexis Bayard espèrent profiter du soutien du public pour marquer les esprits.

Neuf ans après des championnats d'Europe de Montreux marqués par l'argent de Max Heinzer en individuel et le bronze de l'équipe masculine, l'élite de l'escrime européenne est de retour en Suisse. De mardi à dimanche, toutes les armes – épée, fleuret et sabre – seront à l'honneur à la Halle St-Jacques.

Pour les candidats suisses les plus prometteurs à un résultat de premier, le Valaisan Alexis Bayard et la Neuchâteloise Pauline Brunner, il s'agit en même temps, comme pour d'autres escrimeurs de haut niveau, de la dernière compétition avant les Jeux olympiques qui se tiendront dans six semaines à Paris.

Mais les projecteurs seront surtout braqués sur le Schwytzois Max Heinzer (36 ans), qui mettra fin à sa carrière à l'issue de ces joutes après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux. Le futur président de Swiss Fencing espère mener la Suisse à la victoire samedi dans l'épreuve par équipes à l'épée.

Les épreuves à l'épée, l'arme la plus traditionnelle en Suisse, auront lieu mardi (individuel femmes), jeudi (individuel hommes), vendredi (équipe femmes) et samedi (équipe hommes). Elles sont ainsi idéalement placées entre les matches de l'équipe de Suisse de football à l'Euro.

