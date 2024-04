Coupe du monde, JO et Mondiaux: les vététistes commencent à Mairiporã au Brésil une saison 2024 bien remplie, qui pourrait être la dernière de Nino Schurter.

Nino Schurter s'apprête à lancer sa peut-être dernière saison. KEYSTONE

ATS

Huit étapes de Coupe du monde, dont la répétition générale pour les Championnats du monde 2025 à Crans-Montana en juin, les JO de Paris fin juillet et les Mondiaux en Andorre fin août, voilà une saison de VTT bien dense. Et pour la première fois le coup d'envoi est donné au Brésil à Mairiporã, puis à Araxá le week-end prochain.

La der de Nino Schurter?

Est-ce la der de Nino Schurter? Le Grison, qui aura 38 ans dans un mois, lance peut-être sa dernière saison. Vainqueur du général de la Coupe du monde et 3e des derniers Championnats du monde, le champion olympique 2016 ne prendra sa retraite que quand il sentira ne plus pouvoir lutter pour la victoire. Pas impossible que l'athlète aux 35 victoires en Coupe du monde tire la prise après cette saison et son très probable dernier cycle olympique. Le déroulement de la saison dictera sa décision.

En ce début d'année olympique, il est impossible de dégager un favori clair. «Il n'y a plus un homme à battre», déclare l'entraîneur de l'équipe de Suisse masculine Beat Müller, qui compte dans ses rangs deux atouts, Schurter et Mathias Flückiger, mais également d'autres athlètes capables de monter sur le podium avec Lars Forster, Filippo Colombo, Marcel Guerrini, Vital Albin et Thomas Litscher.

«Il y a maintenant cinq ou six candidats à la victoire, poursuit Müller. Mathieu van der Poel et Tom Pidcock évidemment, s'ils se présentent. L'Australien Sam Gaze était sans doute le plus fort lors des derniers championnats du monde et a terminé 2e, le Roumain Vlad Dascalu est champion d'Europe, tandis que les Français ont Jordan Sarrou, Joshua Dubau et Victor Koretzky.»

Les dames comme en 2021?

Chez les dames, Alessandra Keller, Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand occupent le rôle d'outsiders après leur modeste dernière saison en Coupe du monde. Le général a été remporté par la Néerlandaise Puck Pieterse. Les Françaises Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, à domicile à Paris, et les Autrichiennes Mona Mitterwallner et Laura Stigger seront dangereuses.

Un bon présage avant les JO? Peut-être bien. Avant Tokyo 2021, les Suissesses n'avaient pas non plus fait partie des meilleures en Coupe du monde, avant de rafler les trois médailles au Japon. Les Helvètes ne pourront cependant pas répéter ce triplé historique puisque désormais seules deux athlètes par nation et par sexe peuvent prendre part aux Jeux d'été.

ats