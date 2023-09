Une sprinteuse saute par sa fenêtre après une explosion

Spécialiste du sprint, Irene Ekelund s’est fait une belle frayeur lundi soir lorsqu’une explosion est survenue dans son immeuble en Suède. Elle a pu s'échapper par la fenêtre de son domicile. L’attaque est-elle une tentative de meurtre ?

Irene Ekelund est «très secouée» après l’explosion dans son immeuble. IMAGO

Irene Ekelund, sprinteuse suédoise, habite à Hässelby, au nord-ouest de Stockholm. Lundi soir, une explosion s'est produite dans la cage d'escalier de l'immeuble où elle vit. «J'étais chez moi et dans mon appartement pendant l'explosion et j'ai dû sauter par la fenêtre avec mon chien et m'enfuir», a raconté la sportive de 26 ans dans une story sur Instagram.

«Je vais bien physiquement, mais je suis très secouée», a poursuivi la spécialiste du 100 m et 200 m. Elle doit désormais «faire face à ce que je viens de vivre» à cause de l'explosion.

Tentative de meurtre suspectée

Selon le média suédois «Aftonbladet», trois personnes ont été blessées et ont dû être transportées à l'hôpital. La police a ouvert une enquête et cherche à savoir si l'explosion a été provoquée intentionnellement et s'il s'agit d'une tentative de meurtre. Toujours d’après «Aftonbladet», il se pourrait que l’explosion ait été dirigée contre les proches d'une personne en conflit avec un réseau criminel.

Championne du monde M18 du 200 m en 2013, Irene Ekelund était considérée comme un grand espoir de l’athlétisme du pays scandinave. Mais des blessures et notamment une dépression ont freiné sa carrière ces dernières années.