Une Ukrainienne écrit l’histoire à Paris !

Moment d'histoire à Paris lors du meeting Diamond League à Charléty. Yaroslava Mahuchikh a en effet battu le record du monde de la hauteur en effaçant une barre à 2m10.

ATS

L'Ukrainienne de 22 ans a rayé des tabelles la marque de Stefka Kostadinova et ses 2m09 réussis en août 1987 à Rome lors des Mondiaux. Mahuchikh a qui plus est réussi cet exploit à son premier essai après avoir passé une barre à 2m07 à sa deuxième tentative.

Dire que Mahuchikh sera l'immense favorite aux JO à la fin du mois est un euphémisme. Ce sera en plus à Paris, mais au Stade de France cette fois.

Autre record du monde battu, celui du 1500 m dames. La Kényane Faith Kipyegon a amélioré sa propre marque de 0''07 en couvrant la distance en 3'49''04.

Kambundji seulement 4e

Mujinga Kambundji a dû se contenter de la 4e place du 100 m. La Bernoise a coupé la ligne en 11''22 dans une course gagnée par la Luxembourgeoise Patrizia van der Weken en 11''06. Kambundji n'a donc pas réussi à descendre sous les 11 secondes, elle qui s'était imposée en 11''01 aux Championnats de Suisse.

Jason Joseph s'est lui raté. Engagé dans l'une des deux séries du 110 m haies qualificatives pour la finale, le Bâlois a terminé à la 6e place en 13''41 et n'a donc pas pu participer à la finale. William Reais a terminé 6e et dernier du 200 m en 20''89. C'est le Dominicain Alexander Ogando qui l'a emporté en 19''98.

A noter encore la magnifique performance sur le 800 m messieurs. L'Algérien Djamel Sedjati (1'41''56) a dominé le Kényan Emmanuel Wanyonyi (1'41''58) et le Français Gabriel Tual (1'41''61). Le trio a réussi les 9e, 10e et 11e meilleures performances de tous les temps. Seuls David Rudisha et Wilson Kipketer sont allés plus vite.

ats