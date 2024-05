L'Italien Andrea Vendrame a remporté en solitaire la 19e étape du Giro entre Mortegliano et Sappada (157 km). Le maillot rose reste solidement sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar.

ATS

Vendrame (29 ans) a signé la cinquième victoire de sa carrière, la deuxième sur le Tour d'Italie après la 12e étape en 2021. Il a aussi apporté déjà le 22e succès de la saison pour l'équipe Decathlon-AG2R.

L'Italien faisait partie d'un groupe de 19 coureurs partis à l'avant, dont une nouvelle fois Julian Alaphilippe. Le Français a attaqué plusieurs fois en vain, et c'est finalement Vendrame qui a pu lâcher ses compagnons d'échappée dans une descente à 30 km du but. Il s'est imposé avec 0'54 d'avance sur l'Espagnol Pelayo Sanchez et 1'07 sur l'Allemand Georg Steinhauser.

Les favoris ont laissé faire les échappés. Le peloton maillot rose a en effet franchi la ligne d'arrivée avec près de 16 minutes de retard sur le vainqueur.

Chute de Geraint Thomas

Geraint Thomas est tombé à six kilomètres de l'arrivée. Le Gallois, troisième du classement général, est allé au sol sans gravité apparente, en touchant la roue arrière d'Antonio Tiberi devant lui. Le leader d'Ineos a été obligé de changer de vélo.

Mais les autres cadors du peloton se sont aussitôt relevés pour l'attendre et il a pu franchir la ligne avec Pogacar, qui compte toujours 7'42 d'avance sur Daniel Martinez et 8'04 sur Thomas au général à deux étapes de l'arrivée.

La dernière grande étape de montagne aura lieu samedi entre Alpago et Bassano del Grappa (184 km). Les coureurs devront notamment franchir à deux reprises le Monte Grappa (1675 m).

Geraint Thomas chute, Tadej Pogacar et le groupe maillot rose l'attendent 👏 pic.twitter.com/WQhT5RWqB1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 24, 2024

