«J'apprends, pour mon premier match», a commenté Victor Wembanyama, défait mercredi avec les San Antonio Spurs face à Dallas (126-119) pour son premier match en NBA. Handicapé par de nombreuses fautes commises (5, une 6e aurait été éliminatoire), le prodige français s'est réveillé dans le dernier quart-temps.

Victor Wembanyama a été défait pour son premier match de NBA. Keystone

Que retenez-vous de votre premier match NBA ?

«Ca a été beaucoup d'émotions, ça aurait été parfait de gagner. J'ai peut-être voulu trop bien faire, je n'ai pas mis mon énergie dans les bonnes choses. Je n'ai pas besoin de mettre autant d'énergie en défense. J'apprends pour un premier match. Ce sont des choses simples. Perdre, je déteste, mais ça fait partie du jeu. On a faim pour le prochain match (vendredi contre Houston), on veut vraiment commencer notre saison avec le plus de victoires possible.»

Avez-vous été frustré par vos nombreuses fautes commises ?

«Je ne voulais pas me frustrer, c'était important de garder la tête haute pour mes coéquipiers. On apprend. Après mes fautes ? J'étais juste concentré pour être le meilleur possible à mon retour sur le parquet.»

Vous avez inscrit votre tout premier panier NBA à trois points...

«J'étais content. C'est représentatif. Ce panier en soit n'est pas exceptionnel. Mais j'espère que ce que je fais par la suite le rendra spécial. Ce soir marque vraiment le début. C'est toujours un rêve, j'espère garder ce sentiment de rêve. Avant le match j'étais excité, j'étudiais les films sur mes adversaires, des choses simples. Je n'étais pas stressé.»

AFP