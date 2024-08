Michelle Andres et Aline Seitz ont vécu une journée à oublier pour leurs premiers JO. En madison, elles se sont classées 14e et avant-dernière après avoir rapidement chuté.

Andres/Seitz ont chuté lourdement Keystone

Tout s'est passé lors d'un relais au huitième des 120 tours. Andres est entrée en collision avec une autre coureuse et les deux Suissesses ont chuté. Sans doute perturbées, les Argoviennes de 27 ans ont eu du mal à passer le relais et ont perdu à plusieurs reprises beaucoup de temps et d'élan. Au final, elles n'ont pas réussi à gagner de points. Seules les Canadiennes se sont classées derrière les Suissesses.

Les Italiennes Chiara Consonni et Vittoria Guazzini ont remporté le titre olympique. Avec 37 points, elles ont distancé de six points les championnes du monde britanniques Elinor Barker et Neah Evans. Le bronze est revenu aux Néerlandaises Maike van der Duin et Lisa van Belle.

