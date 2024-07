Rafael Nadal entretient le mystère. Eliminé au 2e tour du tournoi olympique par Novak Djokovic, le Majorquin «prendra les décisions qu'il faut sur son avenir après les JO».

Rafael Nadal se décidera après les JO. KEYSTONE

ATS

«Après les JO, je pendrai les décisions qu'il faut» a-t-il dit devant la presse «en m'appuyant avant tout sur mes envies et mes sensations». L'Espagnol, 38 ans, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, est encore en lice en double dans le tournoi olympique avec Carlos Alcaraz.

«Evidemment si je sens que je ne suis plus compétitif et que je n'ai pas la capacité de le redevenir, je prendrai la décision d'arrêter», a-t-il assuré.

«J'essaye de faire ce que je peux pour essayer profiter et me donner une chance d'être compétitif. Si après les JO, je n'ai plus envie de jouer, je vous le dirai», a-t-il ajouté. «Laissez-moi un peu voir ce qu'il se passe, et choisir ce que je devrai faire, quand je devrai le faire», a-t-il dit.

