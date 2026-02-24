Après son abandon aux JO, un biathlète doit être opéré du cœur

Le biathlète italien Tommaso Giacomel, actuel deuxième de la Coupe du monde, a subi une intervention cardiaque, a annoncé mardi la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi). Il sera absent au moins deux semaines.

Tommaso Giacomel a été contraint à l'abandon sur la mass start des JO 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Agé de 25 ans, le biathlète, dont la fin de saison semble compromise, a été contraint à l'abandon lors de la mass start olympique, vendredi à Anterselva. Hospitalisé à Milan à la suite de son abandon, Giacomel a subi une série d'examens. Le scanner, l'IRM et le test d'effort maximal auxquels il s'est soumis n'ont rien révélé d'anormal.

Mais, précise mardi la Fisi, «une étude électrophysiologique ultérieure a mis en évidence une anomalie de conduction électrique au niveau des oreillettes (réd: les deux cavités cardiaques supérieures), pour laquelle une ablation a été recommandée, déjà effectuée et parfaitement réussie».

Aux deux-tiers de la saison, Giacomel, vainqueur de quatre courses individuelles cette saison, occupe la deuxième place du classement général de la Coupe du monde à 37 points du leader, le Français Eric Perrot.

«La pire sensation jamais éprouvée»

Dans un message posté vendredi soir sur son compte Instagram, il a raconté ce qui lui était arrivé lors de la mass start.

«Juste après le second tir couché, a-t-il écrit, mon corps a d'une certaine manière cessé de fonctionner normalement et j'avais vraiment du mal à respirer et à me déplacer, j'ai donc dû m'arrêter. C'était la pire sensation jamais éprouvée jusqu'à présent. J'ai essayé de skier vraiment lentement au début du troisième tour mais mon corps ne me le permettait pas.»