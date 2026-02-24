Après son abandon aux JO, un biathlète doit être opéré du cœur

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Pire sensation jamais éprouvée» Après son abandon aux JO, un biathlète doit être opéré du cœur

ATS

24.2.2026 - 19:08

Le biathlète italien Tommaso Giacomel, actuel deuxième de la Coupe du monde, a subi une intervention cardiaque, a annoncé mardi la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi). Il sera absent au moins deux semaines.

Tommaso Giacomel a été contraint à l'abandon sur la mass start des JO 2026.
Tommaso Giacomel a été contraint à l'abandon sur la mass start des JO 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 19:08

Agé de 25 ans, le biathlète, dont la fin de saison semble compromise, a été contraint à l'abandon lors de la mass start olympique, vendredi à Anterselva. Hospitalisé à Milan à la suite de son abandon, Giacomel a subi une série d'examens. Le scanner, l'IRM et le test d'effort maximal auxquels il s'est soumis n'ont rien révélé d'anormal.

Mais, précise mardi la Fisi, «une étude électrophysiologique ultérieure a mis en évidence une anomalie de conduction électrique au niveau des oreillettes (réd: les deux cavités cardiaques supérieures), pour laquelle une ablation a été recommandée, déjà effectuée et parfaitement réussie».

Aux deux-tiers de la saison, Giacomel, vainqueur de quatre courses individuelles cette saison, occupe la deuxième place du classement général de la Coupe du monde à 37 points du leader, le Français Eric Perrot.

«La pire sensation jamais éprouvée»

Dans un message posté vendredi soir sur son compte Instagram, il a raconté ce qui lui était arrivé lors de la mass start.

«Juste après le second tir couché, a-t-il écrit, mon corps a d'une certaine manière cessé de fonctionner normalement et j'avais vraiment du mal à respirer et à me déplacer, j'ai donc dû m'arrêter. C'était la pire sensation jamais éprouvée jusqu'à présent. J'ai essayé de skier vraiment lentement au début du troisième tour mais mon corps ne me le permettait pas.»

Les plus lus

Les 6 points à surveiller du discours sur l'état de l'Union de Trump
Un professeur français soupçonné d'une gigantesque supercherie
Après son abandon aux JO, un biathlète doit être opéré du cœur
Il «fusille» son adversaire à l’arrivée et se fait disqualifier !
Epuisée, une femme tue son mari malade à coups de marteau
Un bébé singe, une peluche et une polémique - Ikea se frotte les mains