Paris accueillera cet été les Jeux olympiques pour la troisième fois. Un choix logique, et finalement sans alternative.

ATS

Après une série de Jeux souvent critiqués, liés à la corruption et à des coûts gigantesques, le CIO a eu de plus en plus de mal à trouver des candidats pour organiser son événement de prestige. Cinq villes ont d'abord envisagé sérieusement d'organiser les Jeux d'été de 2024: Paris, Los Angeles, Budapest, Hambourg et Rome.

A Hambourg, la population a rejeté la candidature par référendum en novembre 2015. A Rome, la maire nouvellement élue du Mouvement 5 Stelle a stoppé le projet en septembre 2016. A Budapest, plus de 265'000 habitants ont exigé un référendum, ce qui a conduit les organisateurs à retirer leur candidature en février 2017. Il ne restait plus que Paris et Los Angeles, à la suite de quoi le CIO a décidé d'attribuer pour la première fois les Jeux 2024 et 2028 conjointement.

Los Angeles a été convaincue de se porter candidate à la place pour 2028, et le 13 septembre 2017, lors de la session du CIO à Lima, les deux candidatures ont été élues sans opposition. Paris (après 1900 et 1924) et Los Angeles (1932 et 1984) seront ainsi successivement les deuxième et troisième villes à organiser des JO d'été à trois reprises après Londres (1908, 1948, 2012).

ATS