Nikita Ducarroz ne rééditera pas son exploit de Tokyo. La médaillée de bronze des JO 2021 a échoué dès les qualifications du BMX Freestyle mardi sous le cagnard du site de la Concorde.

«Je m'étais mis beaucoup de pression. Je ne me sentais pas au mieux sur mon vélo, même si j'ai tout donné jusqu'au bout. Ce n'était pas mon jour», a pesté la Genevoise, 10e des qualifications alors que les neuf premières ont décroché leur ticket pour la finale de mercredi.

Nikita Ducarroz, qui n'a jamais trouvé son flow sur ce park, n'a récolté que 79,78 points de moyenne sur ses deux manches. Il lui a manqué plus de 3 points pour accrocher la 9e place, obtenue par la Française Laury Perez. «Je ne suis pas parvenue à réussir les figures que je voulais», a-t-elle regretté.

«Il y avait pas mal de stress, notamment parce que nous n'avons eu que deux séances d'entraînement au lieu des quatre prévues en raison de la pluie», a-t-elle souligné, sans toutefois se chercher d'excuses: «Il faisait chaud. Ca n'aide pas, tout comme la pluie. Mais on l'habitude de la chaleur», a-t-elle rappelé.

La double médaillée d'argent des Mondiaux (2021, 2022) a manqué cruellement de vitesse, et donc d'amplitude dans ses tricks. «J'ai raté beaucoup de petites choses sur mon premier run. Ces détails s'accumulent, et ça compte au final», a-t-elle encore expliqué.

«Ces gamines sont trop fortes»

Nikita Ducarroz s'attendait à voir la jeune garde du BMX Freestyle prendre le pouvoir à Paris, même si elle espérait pouvoir rivaliser. Elle est servie: six des neuf finalistes ont moins de 23 ans. «Ces gamines sont trop fortes. Mais c'est cool de voir l'évolution du niveau moyen depuis les Jeux de Tokyo», a-t-elle lâché.

«En finale, le niveau va d'ailleurs encore monter d'un cran», a promis la Genevoise de 27 ans. «Ce me stresse de voir qu'elles évoluent à un tel niveau. Mais ça me motive aussi. J'ai presque dix ans de plus que la plupart de mes adversaires», a-t-elle rappelé.

La championne olympique aussi éliminée

«L'expérience, ça aide parfois. Mais le niveau est tel qu'on ne peut pas se permettre d'être «chill». Tu ne peux plus rien rater», a encore expliqué Nikita Ducarroz, qui n'est pas la seule «ancienne» à avoir manqué son affaire: la championne olympique 2021 Charlotte Elizabeth Worthington (28 ans) passe aussi à la trappe.

Victorieuse de ces qualifications avec 91,45 points, Hannah Roberts est ainsi la seule médaillée de Tokyo 2021 à s'être hissée en finale. Mais l'Américaine n'a que 22 ans... Deuxième et troisième de ces qualifications, les impressionnantes Chinoises Deng Yawen et Sun Jiaqi ont respectivement 18 et 20 ans.

