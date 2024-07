Basketball, tennis, golf, ou quand trois des sports les plus attractifs du monde envoient leurs meilleurs éléments aux JO de Paris cet été. Le football demeure en marge, au grand dam de la France.

Rafael Nadal sera dans «son» jardin à Roland-Garros lors des JO. IMAGO/NurPhoto

ATS

Pour de nombreux sportifs, les Jeux symbolisent le summum de l'émotion. Ce n'est pas le cas du tennis ou du golf, où les quatre tournois du Grand Chelem sont plus importants. En basket également, un titre de MVP ou une bague de champion NBA sont probablement plus convoités qu'une médaille olympique. Néanmoins, Paris 2024 aura son lot de stars.

Basketball

Les Etats-Unis envoient à nouveau une équipe impressionnante aux JO. Avec LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, trois grandes figures seront de la partie. James est double champion olympique, Durant possède trois médailles d'or, alors que Curry est présent pour la première fois.

La Serbie avec le triple MVP Nikola Jokic, la Grèce avec le double MVP Giannis Antetokounmpo ou la France avec le prodige Victor Wembanyama ont aussi leurs vedettes.

Tennis

Avec Novak Djokovic et Rafael Nadal, les deux joueurs les plus titrés de l'histoire seront présents sur la terre battue de Roland-Garros. Le Serbe aimerait bien devenir champion olympique pour la première fois, tandis que l'Espagnol, double médaillé d'or, jouera peut-être le dernier tournoi de sa carrière. Mais les deux hommes auront de la concurrence avec notamment Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Golf

Avec Scottie Scheffler et Rory McIlroy, les deux plus grands noms actuels seront sur les greens parisiens. Au total, dix vainqueurs de tournois majeurs seront au départ. Nelly Korda, numéro 1 chez les femmes et fille de l'ancien vainqueur de l'Open d'Australie de tennis, Petr Korda, sera également présente.

Gymnastique artistique

Simone Biles est sans doute la plus grande étoile féminine du sport actuel. Après avoir souffert de «twisties» (pertes de repères dans l'espace) il y a trois ans à Tokyo où elle avait déçu, l'Américaine de 27 ans a fait un retour fracassant en remportant quatre titres de championne du monde. Championne olympique à quatre reprises, elle pourrait se hisser très haut dans la liste des athlètes olympiques les plus titrés en cas de carton à Paris.

Natation

Katie Ledecky a remporté la première de ses sept médailles d'or olympiques à Londres en 2012, à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, la nageuse américaine est sur le point de devenir la femme la plus titrée de l'histoire de son sport sur les longues distances, du 400 au 1500 m libre. Aux championnats du monde, Ledecky l'est déjà.

Athlétisme

Il manque à l'athlétisme une superstar mondiale de la trempe d'Usain Bolt. Le meilleur ambassadeur actuellement est sans doute le perchiste Armand «Mondo» Duplantis. Cet Américain d'origine, qui court pour le pays de sa mère suédoise et dont le record du monde culmine à 6m24, a déjà franchi la hauteur magique de 6 mètres plus de 60 fois (!) et électrise les foules.

Judo

Teddy Riner est une légende en France. Avec une médaille supplémentaire – il aura deux chances en poids lourds et dans l'épreuve par équipe mixte – ajoutée à ses trois médailles d'or et deux de bronze, celui qui a été 11 fois champion du monde deviendrait le judoka le plus titré de l'histoire.

Handball

En handball aussi, c'est un Français qui se pose en vedette. Parce que ces Jeux se disputent à la maison, Nikola Karabatic, aujourd'hui âgé de 40 ans, a prolongé sa carrière. Depuis 2008, le triple champion du monde a remporté à chaque fois une médaille olympique, trois fois l'or et une fois l'argent.

Football

Les espoirs des Français de voir Kylian Mbappé participer au tournoi ne se sont pas concrétisés en raison de son transfert au Real Madrid, même si la superstar avait initialement manifesté son intérêt. Lionel Messi est également absent, 16 ans après son titre olympique de Pékin.

Pourtant, l'Argentine dispose encore de quelques stars grâce aux champions du monde Nicolas Otamendi et Julian Alvarez. Le casting est encore meilleur chez les femmes, où les Espagnoles seront présentes avec la plupart des championnes du monde, dont la révélation du dernier Mondial, Aita Bonmati.

ATS, par Marcel Hauck