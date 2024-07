Paris 2024 aurait dû marquer un retour à la normale pour le mouvement olympique. Or la situation politique dans le monde – et en France – est tout sauf normale.

Les Jeux dominent depuis un moment déjà la Ville Lumière, qui accueille déjà en temps normal plus de visiteurs étrangers que n'importe quelle autre ville au monde. Paris est prête, les sites de compétition sont de première classe, voire même – comme sur la Place de la Concorde avec des tribunes temporaires pour 30'000 spectateurs ou devant la Tour Eiffel – à couper le souffle.

«Je suis très confiant», assure Ralph Stöckli, le chef de la délégation suisse, «la France a beaucoup d'expérience dans l'organisation de grands événements», à l'image d'un Stade de France pluridisciplinaire depuis qu'il avait vu le sacre de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 1998.

Il est indéniable que Paris fait face à d'énormes défis. Alors que la dernière réunion parisienne de la «jeunesse du monde» du baron Pierre de Coubertin, il y a cent ans, était placée sous le signe de la reprise et de l'optimisme après la Première Guerre mondiale, c'est plutôt la dépression qui prévaut aujourd'hui.

Début 2022, on espérait encore un retour à la normale deux ans plus tard. Mais si le public est bien présent en masse, la situation politique mondiale s'est considérablement assombrie. La plupart du temps, la France et le CIO sont confrontés à des défis qui échappent pour la plupart à leur influence.

Sécurité : quelles garanties?

Le plus grand est la garantie de la sécurité. 45'000 policiers et agents de sécurité français doivent notamment y veiller. Depuis les tensions au Proche-Orient en octobre dernier, l'alerte terroriste en France est au plus haut niveau. L'ancienne puissance coloniale a toujours été une cible privilégiée pour les attaques terroristes, c'est encore plus vrai aujourd'hui.

La politique mondiale jette également une ombre sur les Jeux, même si le CIO défend toujours contre vents et marées le point de vue selon lequel elle n'a rien à faire dans le sport. La Russie et le Bélarus ne sont représentés que par des «équipes» réduites après l'invasion de l'Ukraine – et uniquement par des sportifs individuels sous drapeau neutre et après un examen approfondi.

Mais comment les organisateurs peuvent-ils garantir qu'il n'y aura pas d'agressions contre des sportifs ou des visiteurs juifs, ni de protestations contre leur participation? Que se passera-t-il si des sportifs musulmans refusent de concourir contre des Israéliens, comme cela s'est déjà produit par le passé? Comment réagira-t-on si des Ukrainiens manifestent contre la Russie ou si des Russes portent malgré tout un Z en symbole de soutien à leur armée? Ce sont là autant de facteurs qui pourraient gâcher le plaisir des Jeux.

Des Jeux certainement mémorables

Mais tout porte à croire que Ralph Stöckli aura raison. Paris offrira des images spectaculaires, notamment avec la cérémonie d'ouverture la plus ambitieuse de l'histoire olympique. Les athlètes défileront le long de la Seine à bord de 160 bateaux sur un parcours de 6 km. Au lieu de voir les privilégiés dans un stade, des centaines de milliers de spectateurs pourront suivre le spectacle, dont une grande partie gratuitement.

Bien sûr, au terme de ces JO, certains Français seront heureux de voir la Place de la Concorde revenir à la normale, d'autres seront fiers de ce grand événement, beaucoup quittent de toute façon Paris comme toujours en plein été, et certains apprécieront peut-être qu'une partie de l'infrastructure – comme le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu'à l'aéroport d'Orly – ait été améliorée. De toute façon, les touristes reviendront, Jeux olympiques ou pas.

