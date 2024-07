Pour une fois, il y aura moins de médailles attribuées à Paris 2024 que lors des Jeux olympiques précédents. Mais le recul est faible : de 339 épreuves à Tokyo, on est passé à 329 cette année.

Il y aura moins de médailles attribuées à Paris 2024 que lors des Jeux olympiques précédents. IMAGO/ABACAPRESS

Seul le breaking, plus connu chez nous sous le nom de breakdance, fait son apparition dans le programme olympique. 16 femmes et 16 hommes se disputeront deux sets de médailles dans ce sport né de la culture hip-hop dans les années 1970 à New York, mais sans participation suisse. Deux sets de médailles supplémentaires seront en outre attribués en escalade, discipline qui a été présentée pour la première fois aux JO il y a trois ans à Tokyo.

Par rapport à Tokyo, le baseball, le softball (un titre à chaque fois) et le karaté (huit) ont été supprimés. Ces sports n'avaient été intégrés au programme olympique qu'à partir de 2021. Le programme de l'haltérophilie a également dû être réduit: à Paris, seuls cinq jeux de médailles par sexe seront attribués, contre sept à Tokyo.

Les 329 titres qui seront attribués lors des prochains Jeux Olympiques d'été représentent néanmoins toujours une nette augmentation par rapport aux 306 décernés à Rio de Janeiro en 2016.

