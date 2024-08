Femke Bol et les Pays-Bas ont pris une sacrée revanche sur le 4x400 m mixte, en finale des JO de Paris. La Néerlandaise a coiffé sur le fil la dernière relayeuse des Etats-Unis, pour un titre historique.

Femke Bol et les Pays-Bas ont perfomé. KEYSTONE

ATS

Le relais «orange» coaché par Laurent Meuwly a surtout brillé par ses deux pépites féminines: Lieke Klaver, en no 2, et Femke Bol, dernière relayeuse, ont comblé les mètres concédés par leurs camarades.Eugene Omalla et Isaya Klein Ikkink.

En finale des Mondiaux 2023 à Budapest, Femke Bol avait chuté juste avant l'arrivée alors qu'elle était en tête, mais menacée par le relais américain.

Cette fois, elle a pris le témoin en 4e position seulement mais est remontée progressivement, pour effectuer encore un dernier coup de reins sur les 50 dernières mètres, au grand dam de l'Américaine Kaylyn Brown. Bol a été flashée en 47''93 sur son tour de piste lancé! Elle sera encore co-favorite du 400 m haies à Paris.

En 3'07''43, les Néerlandaises ont approché de 0''02 le record du monde établi en séries par les Etats-Unis. La Grande Bretagne a pris le bronze.

Au poids, Ryan Crouser est entré dans l'histoire en devenant le premier lanceur de l'histoire à gagner trois titres olympiques consécutifs. Le colosse américain a dominé ses rivaux d'entrée de jeu, s'imposant avec 22m90 devant son compatriote Joe Kovacs et l'inattendu Jamaïcain Rajindra Campbell (tous deux 22m15).

