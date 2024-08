Médaillée de bronze de l'épreuve olympique de BMX Racing vendredi soir, Zoé Claessens commence à réaliser la portée de cet exploit.

Zoe Claessens posant avec sa médaille de bronze. KEYSTONE

«En passant la ligne, je me suis simplement dit que j'étais troisième», a-t-elle raconté samedi à la Maison Suisse. «Je n'ai pas tout de suite compris que cette 3e place était synonyme de médaille olympique», a-t-elle poursuivi.

«Quand je passe la ligne d'arrivée, je pense automatiquement à ma performance, aux petites erreurs que j'ai faites, afin de poursuivre ma progression», a-t-elle souligné.

«Mais je commence à réaliser maintenant. J'ai donné beaucoup d'interviews, et ensuite il y a eu cette cérémonie incroyable à la Maison suisse. C'était très émotionnel», a glissé la Vaudoise de 23 ans, première médaillée olympique suisse de l'histoire du BMX Racing.

«Beaucoup de choses se sont passées depuis la course. La remise des médailles après la course était déjà un moment incroyable. J'ai ensuite pu fêter avec ma famille, mes amis, mon équipe», a raconté la triple championne d'Europe et double médaillée d'argent aux Mondiaux.

«J'espère que ça aidera à promouvoir le BMX en Suisse. C'était un moment spécial», a-t-elle encore expliqué. «C'était aussi génial pour moi de voir tous ces gens qui ont suivi le BMX quand je suis arrivée à la Maison suisse. Ca m'a beaucoup émue, comme cela m'a émue de voir mes amis et ma famille dans le public.»

Zoé Claessens n'avait pourtant pas abordé la finale en confiance. «Ma demi-finale n'était pas super. J'aurais aimé gagner une manche. Je me suis juste dit que je devais tout donner en finale. Mon coach m'a conseillé de prendre l'extérieur, j'ai pris un bon départ et ai réussi à me faufiler», a-t-elle raconté.

Profiter du moment présent

«C'est incroyable de finir avec une médaille», a encore lâché la Vaudoise, qui souligne avoir été «motivée par le bruit et l'ambiance» qui régnait à St-Quentin-en-Yvelines. «J'y suis allée plein gaz», a-t-elle encore expliqué, «sans arrière-pensée», avait-elle d'ailleurs déclaré vendredi soir.

Zoé Claessens n'a jusqu'ici revu qu'une seule fois cette finale. «Si je regarde trop souvent une course, j'analyse mes erreurs. Là, je veux juste profiter du moment présent. Une médaille olympique, ça n'arrive pas tous les jours», a-t-elle conclu, soulignant qu'elle avait réservé une place spéciale dans sa chambre pour cette médaille.

