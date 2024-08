Zoé Claessens s'est parée de bronze en finale olympique du BMX Racing. La Vaudoise a parfaitement négocié la finale et n'a été battue que par la favorite australienne Saya Sakakibara et la Néerlandaise Manon Veenstra.

Zoe Claessens à la remise des médailles KEYSTONE

ATS

Claessens, double championne d'Europe et 2e aux championnats du monde, a su se faire sa place en finale après avoir choisi la porte numéro 8. Il a donc fallu qu'elle réalise un excellent départ puisqu'elle allait attaquer le premier virage à l'extérieur.

La Vaudoise aurait peut-être pu viser l'argent si elle n'avait pas été un peu «tassée» lors de ce premier virage. Elle a dû se montrer très vigilante pour ne pas connaître la même mésaventure que la Britannique Bethany Shriever, pourtant irrésistible en séries et en demi-finales.

Si la victoire de Saya Sakikabara est totalement méritée, Zoé Claessens a su monter en puissance tout au long de la compétition. «Je n'ai pas forcément réussi mes meilleures demi-finales, mais j'ai réussi à passer, a commenté la Vaudoise. Et je me suis dit que j'allais tout donner pour la finale en choisissant la porte 8 pour ne pas me faire serrer. Je finis avec la médaille de bronze donc je suis trop contente.»

Triplé français chez les messieurs

La délégation suisse aurait même pu fêter une autre médaille si Cédric Butti n'était pas tombé sur un trio français survolté. Le Thurgovien a pris la 4e place derrière Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu.

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

La 3e place de Mahieu était la plus jouable pour Butti à qui il a manqué 0''102. Victime d'une touchette, Simon Marquart n'a pas pu se battre à la régulière dans cette finale et le Zurichois a finalement pris la 7e place.

Dernière représentante du quatuor suisse, Nadine Aeberhard n'a pas passé le cut des demi-finales un peu plus tôt dans la soirée. La Bernoise de 22 ans a chuté lors de la première des trois manches et n'a pu faire mieux que 6e lors de la deuxième, il était alors presque impossible de se qualifier.

🇫🇷 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐎𝐘𝐀𝐁𝐋𝐄 TRIPLÉ français en BMX ! 🤯



Le BMX français sur le toit de l'𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐞 💙🤍❤️



🥇Joris 𝐃𝐚𝐮𝐝𝐞𝐭

🥈Romain 𝐌𝐚𝐡𝐢𝐞𝐮

🥉Sylvain 𝐀𝐧𝐝𝐫é#Paris2024 , en intégralité sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/xOHZO7t7re — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2024

ats