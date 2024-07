L'Arabie saoudite accueillera en 2025 les premiers Jeux olympiques de l'e-sport. Ils s'y tiendront «régulièrement» pendant douze ans, a annoncé vendredi le Comité international olympique.

L'Arabie saoudite accueillera en 2025 les premiers Jeux olympiques de l'e-sport (photo d’illustration). IMAGO/Fotostand

ATS

Cette désignation, fruit de plusieurs mois de réflexion pour organiser un événement distinct des Jeux classiques, doit encore être avalisée par la 142e session du CIO, qui se tiendra les 23 et 24 juillet à Paris.

Mais cette étape a tout d'une formalité et la monarchie pétrolière renforce un peu plus son poids dans le sport mondial, elle qui multiplie l'accueil de compétitions (football, formule 1, équitation, boxe) et doit être officiellement désignée en fin d'année – elle est seule en lice – comme le pays hôte du Mondial 2034 de football.

Dans un communiqué, le patron du CIO Thomas Bach a salué la «grande expertise – pour ne pas dire unique» du comité national olympique (CNO) saoudien en matière d'e-sport, alors que le royaume revendique «plus de 23 millions de joueurs», selon le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre saoudien des Sports.

AFP