Avec l'or de Chiara Leone et le bronze obtenu par Adrian Gulich et Roman Röösli, le tir et l'aviron helvétiques font honneur à leur statut de gros pourvoyeurs de médailles olympiques. Seule la gymnastique en a apporté davantage (49).

Avec 25 médailles chacun, le tir et l'aviron sont les deuxièmes plus gros pourvoyeurs de médailles pour la Suisse aux Jeux olympiques d'été. Trois ans après les deux médailles de Nina Christen à Tokyo, Audrey Gogniat (bronze à la carabine à 10 m) et Chiara Leone (or à la carabine à 50 m 3 positions), ont à leur tour participé à la moisson suisse à Paris.

Le bilan est aussi très bon pour Swiss Rowing, dont quatre des six embarcations – une délégation record de 17 athlètes – qualifiées pour ces JO ont atteint la finale A. Avec une médaille de bronze (deux sans barreur), deux quatrièmes places (deux de couple poids léger et quatre de couple dames), et une sixième place (quatre de couple messieurs), le futur de l'aviron helvétique est radieux.

