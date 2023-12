Le vice-Premier ministre italien et ministre des Transports Matteo Salvini a relancé l'idée de la construction d'une piste à Cortina d'Ampezzo pour accueillir les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton des JO 2026 de Milan Cortina.

Les épreuves de glisse se feront-elles à Cesana, sur une nouvelle piste ou hors de l’Italie ? KEYSTONE

Salvini, allié de la Première ministre Giorgia Meloni dans son gouvernement ultraconservateur, a fait cette proposition mardi soir lors du comité de pilotage des JO 2026 qui a eu lieu au Palazzo Chigi de Rome, le siège de la présidence du conseil.

«Le ministère des Transports va élaborer une proposition qui ne coûtera pas un centime de plus aux Italiens», a indiqué le ministère à l'issue de cette réunion. «L'objectif est de présenter au plus tôt un projet aux décisionnaires», poursuit le ministère des Transports, avant de citer Salvini: «On a déjà perdu trop de temps».

A un peu plus de deux ans des JO 2026 (6-22 février 2026), les organisateurs n'ont toujours pas de piste pour les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton. L'idée de construire une nouvelle piste à Cortina qui figurait initialement dans le dossier de candidature, semblait pourtant abandonnée, car trop coûteuse (80 à 100 M d'euros) et risquée si près de l'échéance.

Les organisateurs des JO 2026 ont deux autres options: rénover la piste construite pour les JO 2006 de Turin, à Cesana, en sommeil depuis 2015, ou délocaliser ces épreuves sur une piste déjà en service à l'étranger, scénario qui a les faveurs du Comité international olympique (CIO), qui l'a encore répété mardi à l'issue de son Sommet olympique.

La Suisse contactée

Le comité d'organisation des JO 2026 a indiqué dans un communiqué qu'«il attendait de recevoir les projets (pour Cortina et Cesana) afin de mener une phase de vérification avec le CIO et les Fédérations internationales concernées». Il a toutefois indiqué pour la première fois dans ce communiqué que «la date-limite pour définir la voie à suivre est fixée en accord avec le CIO à janvier 2024».

Enfin, le comité d'organisation Milan Cortina 2026 a précisé qu'il avait contacté «les comités olympiques américain, allemand, autrichien et suisse» pour obtenir les informations sur les pistes en service dans leurs pays si l'option de délocaliser ces épreuves à l'étranger, inédite dans l'histoire des JO d'hiver, était finalement retenue.

AFP