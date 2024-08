Extraordinaire Joshua Cheptegei! L'Ougandais, triple champion du monde, est devenu champion olympique du 10'000 m grâce à un fantastique dernier tour, «fatal» aux Ethiopiens.

Cheptegei, double recordman du monde et désormais double champion olympique (5000 et 10'000 m) en plus de ses titres mondiaux, se hisse parmi les plus grands fondeurs de tous les temps, aux côtés des Kenenisa Bekele, Haile Gebrselassie ou Mo Farah, pour ne prendre que les dernières générations.

L'homme avait très peu couru cette saison. Mais il a surgi au bon moment, après avoir laissé les trois Ethiopiens (Berihu Aregawi, Yomif Kejelcha et le tenant du titre Selemon Barega) se relayer – en vain – en tête pour tenter une course d'équipe.

Au finish, dans un stade comble, Cheptegei (26'43''14, record olympique) était irrésistible. L'argent est pour Aregawi et le bronze pour Grant Fisher, tous deux à moins de 0''4 de l'Ougandais.

Au décathlon, la nouvelle star, l'Allemand Leo Neugebauer, est en tête après la 1re journée avec 4650 points, devant le Porto-Ricain Ayden Owens-Delerme (4608) et le Norvégien Sander Skotheim (4588). Le suspense est total: les dix premiers se tiennent en 269 points.

