Le lundi 5 août n'aura pas été le jour de Simone Biles aux JO de Paris. Cinquième à la poutre après être tombée de l'engin en finale, elle a été battue au sol par Rebeca Andrade.

🇧🇷 Surprise à Bercy !



Rebeca Andrade vient chercher la dernière médaille d'or en gymnastique artistique de cette olympiade, devançant Simone Biles et Jordan Chiles !



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/vbsyALFrFY — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2024

ATS

Si forte au sol avec deux sauts portant son nom, la Texane de 27 ans est malheureusement sortie deux fois du praticable, ce qui lui a valu deux pénalités de 0,3. Sans ces deux accrocs, elle n'aurait eu aucun mal à glaner l'or, elle qui avait réussi 14,600 en qualifications.

Mais là avec ses 14,133 points, elle a dû laisser l'or à Rebeca Andrade qui l'a devancée d'un souffle (14,166). La Brésilienne de 25 ans décroche son deuxième titre olympique après celui du saut à Tokyo il y a trois ans. Le bronze est allé à l'Américaine Jordan Chiles.

Plus tôt dans la journée à la poutre, Biles n'a obtenu que 13,100 points et a dû attendre de longues minutes le verdict des juges après son exercice. La Texane avait successivement remporté l'or avec l'équipe américaine, au concours général et au saut.

L'or à la poutre a été remporté à la surprise générale par Alice D'Amato. L'Italienne de 21 ans a triomphé avec 14,366 points devant la Chinoise Zhou Yaqin (14,100). Cette dernière a certes présenté l'exercice le plus difficile des huit finalistes, mais elle est tombée de l'engin, tout comme Biles. Le bronze est allé à l'Italienne Manila Esposito.

😢 OH NON !



La chute pour Simone Biles ! Comme de nombreuses athlètes avant elle, l'Américaine tombe de la poutre



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/rAxZ8QxPTb — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2024

ATS