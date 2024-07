Elles sont favorites mais se sont imposées dans la douleur. Les footballeuses espagnoles ont battu le Japon 2-1 grâce notamment à un but de leur star Aitana Bonmati, ballon d'or 2023, jeudi, veille de la très attendue cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

L'Américaine Simone Biles, star planétaire, quadruple championne olympique, s'est juste entraînée. Mais elle a déjà impressionné...

Les footballeuses espagnoles l'emportent

Championnes du monde en 2023, les Espagnoles rêvent de décrocher le titre olympique. Elles se sont pourtant retrouvées menées par le Japon avant l'égalisation de leur milieu de terrain Aitana Bonmati qui a accumulé les récompenses individuelles l'année dernière, à commencer par le Ballon d'or. Mariona Caldentey a offert la victoire à la Roja. Tenantes du titre, les Canadiennes, au centre d'une affaire d'espionnage de leurs adversaires, ont battu sur le même score les Néo-Zélandaises.

À l'entraînement, Biles impressionne déjà

Détendue, la superstar de la gymnastique artistique Simone Biles s'est entraînée dans l'Arena Bercy, où elle entre en lice dans trois jours. Après être passée à la poutre et au sol, elle s'est présentée au saut pour réaliser un yurchenko double carpé impeccable, connu dans le code de notation de la gym comme le «Biles II», depuis qu'elle l'a réussi lors des Mondiaux 2023. Aucune autre femme n'a jamais pu réaliser ce saut. Son entraîneure française n'a pas caché sa satisfaction: «Oui, c'était vraiment bien».

Duel de légende

Les deux hommes les plus titrés du tennis masculin, l'Espagnol Rafael Nadal et le Serbe Novak Djokovic, 46 titres de Grand Chelem et 75 ans à eux deux, s'affronteront dès le deuxième tour. L'or olympique est le seul grand titre qui manque à Djokovic. Quant à Nadal, ce tournoi, pourrait être celui de ses adieux à la terre battue de Roland-Garros où il s'est imposé quatorze fois.

La France va accueillir le monde

J-1 pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Avec quels artistes? Aya Nakamura devrait participer aux festivités, selon une source proche du dossier, les noms de Lady Gaga et Céline Dion circulent. Côté artistes français sont cités la chanteuse Juliette Armanet, le pianiste Sofiane Pamart, le chanteur-acteur Philippe Katherine et le groupe français de heavy metal Gojira.

Pour cette cérémonie, qui débutera à 19h30, la météo autorise un optimisme prudent: «Il y un petit risque de pluie, mais si ça arrive ce sera plutôt quelques gouttes, de l'ordre de 1 à 2 mm», selon Météo-France.

Rififi sur les tatamis?

Le Grand palais éphémère du Champ-de-Mars est-il prêt? Après le président de la fédération mondiale, c'est le patron du judo français Stéphane Nomis qui y est allé de son coup de gueule, à deux jours du début des épreuves olympiques: trop de poussière, tatamis qui ont dû être changés, flux des combattants mal organisés...

Double champion olympique en individuels, Teddy Riner a concédé qu'il y avait eu un problème: «Oui il y a eu des choses qui ont dû mal se passer dans le cahier des charges». Mais «c'est réglé», a-t-il dit. «Connaissant la fédération internationale, s'ils doivent faire sortir des tatamis de je ne sais où, ils le feront avant même le début des premiers combats.»

