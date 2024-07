Le CIO frise l'incident diplomatique : Séoul se fâche

La Corée du Sud a protesté samedi après une erreur lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, au cours de laquelle ses athlètes ont été présentés à tort comme des Nord-Coréens. Le Comité international olympique (CIO) a présenté ses excuses.

La délégation sud-coréenne sur la Seine vendredi soir. IMAGO

ATS

Au moment où la délégation sud-coréenne est arrivée en bateau sur la Seine en tant que 48e nation participante, les présentateurs l'ont introduite comme étant la «République populaire démocratique de Corée» en français, puis «Democratic People's Republic of Korea» en anglais, utilisant dans ces deux langues le nom officiel de la Corée du Nord, pays avec lequel Séoul est toujours en guerre.

Le ministère sud-coréen des sports «regrette l'annonce faite lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, au cours de laquelle la délégation sud-coréenne a été présentée comme l'équipe nord-coréenne», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Jang Mi-ran, vice-ministre des sports et championne olympique d'haltérophilie en 2008, a demandé à rencontrer le président du CIO, Thomas Bach, pour discuter de l'affaire. Le ministère des sports a également demandé au ministère des affaires étrangères de «protester fermement auprès de la partie française» à ce sujet.

Corée du Nord correctement présentée

Le Comité national olympique de Corée du Sud prévoit en outre de rencontrer le comité d'organisation des JO de Paris et le CIO pour exprimer ses protestations, demander des mesures pour éviter que cela ne se reproduise et envoyer une lettre officielle de protestation au nom du chef de sa délégation, a précisé le ministère des sports.

«Nous nous excusons profondément pour l'erreur qui s'est produite lors de la présentation de l'équipe sud-coréenne pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture», a écrit le CIO sur le réseau social X en coréen.

Lors de la cérémonie, la Corée du Nord a, elle, été correctement présentée avec son nom officiel.

La Corée du Sud est toujours techniquement en guerre avec le Nord, après un conflit entre 1950 et 1953, qui s'est terminé par un armistice et non par un traité de paix.

ATS