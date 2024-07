Sifan Hissan s'est retirée du 1500 m mais ne s'en lance pas moins dans un pari fou aux JO: tenter le triplé 5000 m, 10'000 m et marathon. Elle est tenante du titre sur les deux premières distances.

Sifan Hassan voit très loin. IMAGO/BSR Agency

La Néerlandaise d'origine éthiopienne s'était inscrite sur quatre épreuves, le 1500 m inclus. Après mûre réflexion, elle a annoncé mercredi renoncer à cette course pour mieux cibler les trois plus longues distances.

Cela l'obligera à disputer les séries et la finale du 5000 m, celle du 10'000 m plus les 42,195 km du marathon, entre le 2 et le 11 août.

Sifan Hassan (31 ans), coureuse la plus polyvalente de l'histoire capable de briller à partir du 800 m, se sent pousser des ailes sur marathon depuis qu'elle y a établi le deuxième temps de l'histoire (2h13'44) l'automne dernier à Chicago.

Gudaf Tsegay voit triple aussi

Malgré tout son talent, un triplé de sa part à Paris – comme l'avait réalisé Emil Zatopek à Helsinki en 1952 – paraît assez invraisemblable tant les Ethiopiennes (Tigist Assefa, Gudaf Tsegay...) et les Kényanes (Faith Kipyegon, Hellen Obiri, Beatrice Chebet) paraissent fortes.

Gudaf Tsegay, justement, s'apprête elle aussi à se lancer dans une triple quête. Son époux a annoncé sur Facebook que l'Ethiopienne disputerait le 1500, le 5000 et le 10'000 m. Elle est championne du monde en titre du 10'000 m, championne du monde 2022 du 5000 m et recordwoman du monde du 5000 m (14'00''21).

Les organisateurs ont tout fait, cette année, pour agender le calendrier athlétique de manière à ce qu'un maximum d'athlètes puissent participer dans deux ou plusieurs disciplines.

