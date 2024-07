Le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) a confirmé mercredi l'inscription d'une équipe de 592 sportifs appelée à briller aux JO de Paris (26 juillet-11 août). Le groupe comprend 314 femmes et 278 hommes et espère dominer le tableau des médailles pour la quatrième fois consécutive.

Katie Ledecky fera le déplacement de Paris. ats

ATS

Les Etats-Unis voyageront en France avec un important contingent de stars, entre la gymnaste Simone Biles, le basketteur LeBron James, les nageurs Katie Ledecky et Caeleb Dressel, ou encore les sprinters Sha'Carri Richardson et Noah Lyles, ces deux derniers visant un premier titre olympique.

Les États-Unis peuvent compter sur 250 sportifs avec au moins une expérience olympique, dont 122 comptent déjà une médaille, et 66 déjà au moins un titre. Vingt-trois membres de l'équipe possèdent même déjà plusieurs médailles d'or.

ATS