Mujinga Kambundji - «Je suis fière de ma course»

Mujinga Kambundji a une nouvelle fois brillé quand il le fallait, en finale olympique du 100 m. Elle a pris la 6e place en 10''99 au Stade de France, réalisant sa meilleure course depuis deux ans.

Mujinga Kambundji a réalisé sa meilleure performance depuis deux ans. KEYSTONE

ATS

Comme à Tokyo 2021 (6e déjà), Kambundji (32 ans) a répondu présent, montant en puissance au fil des jours et des tours. Elle n'avait signé que le 12e temps des séries et le 7e des demi-finales, et son début de saison ne fut pas flamboyant.

Il a manqué 7 centièmes à la sportive suisse des années 2019 et 2022 pour accrocher le podium. Son départ fut extraordinaire. La Suissesse a même donné l'impression, après 50 m, de pouvoir accrocher une médaille. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup.

Elle aura à nouveau l'occasion d'approcher le podium sur 200 m (séries dimanche!), sans parler du relais 4x100 m. Celle qui, de son propre aveu, «marche à l'adrénaline», a besoin de ces grandes occasions pour sortir le grand jeu.

Voilà une dizaine d'années que Mujinga Kambundji, ancienne championne du monde en salle du 60 m et médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m, met le feu au sprint suisse, européen (deux titres continentaux) et, parfois, mondial. Elle dispute ses quatrièmes Jeux et courait sa quatrième finale olympique (deux fois sur 100 m, une fois sur 200 plus une fois en relais).

Devant, Julien Alfred a écrit l'histoire pour Sainte-Lucie en remportant un premier or olympique pour son pays (10''72). Les Américaines Sha'Carri Richardson (10''87) et Melissa Jefferson (10''92) repartent avec les places d'honneur.

Fière

«Je suis fière de ma course», rayonnait Mujinga Kambundji au micro de la RTS. «La pluie venait d'arriver, les conditions n'étaient pas faciles et je manquais un peu de repères au couloir no 2», a-t-elle observé, dans un mélange de profond contentement et de soulagement.

Son entraîneur et ami Florian Clivaz était aussi aux anges, vu l'immense concurrence qui règne toujours sur le sprint. Il a été bluffé par le départ-canon de sa protégée, même si celle-ci s'est ensuite peut-être un brin crispée sur la fin.

Mujinga Kambundji, ce faisant, a aussi un peu bénéficié du forfait de dernière minute de la double championne olympique (2008 et 2012) Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui s'est retirée juste avant les demi-finales après avoir fait forte impression en séries. «Mummy Rocket», 37 ans, est coutumière du fait, elle qui s'était aussi défaussée au dernier moment en 2022 à Athletissima et cette année à Lucerne.

Le coup est dur également pour les Américaines, toujours en quête d'un titre olympique sur le 100 m féminin depuis 1996 (Gail Devers). Lors des quatre derniers JO, les Jamaïcaines leur avaient fait la nique.

Cette fois, la championne du monde Sha'Carri Richardson et sa camarade d'entraînement Melissa Jefferson ont dû s'incliner devant Julien Alfred. La Caribéenne qui s'entraîne au Texas remporte son premier titre en plein air, quelques mois après son sacre en salle sur 60 m à Glasgow.

ats