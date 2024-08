En bronze dans le tournoi olympique de beachvolley, Tanja Hüberli et Nina Brunner n'avaient pas du tout l'intention de porter le total de quatrièmes places helvétiques à 10 dans les JO de Paris. «On voulait cette médaille pour nous, pour la Suisse», a lâché Tanja Hüberli.

ATS

«Nous sommes naturellement très heureuses, et fières de ce que nous avons accompli. Quand on a commencé à jouer ensemble il y a huit ans, on voulait avant tout prendre du plaisir. C'est fou de se retrouver maintenant avec une médaille olympique», a poursuivi la Schwytzoise en zone mixte.

Sa partenaire revenait sur les moments compliqués vécus la veille, avec cette balle de match manquée en demi-finale. «C'était dur jeudi soir. On était très proche de s'assurer une médaille, mais on a manqué le coche», a rappelé Nina Brunner.

«On s'est très vite dit qu'on n'était pas éliminé et qu'on avait une chance supplémentaire à saisir. Et on a réussi à se remobiliser», a poursuivi la Zougoise. «On n'a pas repensé à la demi-finale», a assuré Tanja Hüberli. «Mais à 19-12 (red: au deuxième set), on a vu qu'on était à deux points du bronze.»

Le temps-mort pris peu après, à 19-14, fut salvateur. «Nous nous sommes alors dit que nous devions prendre les points les uns après les autres, sans trop réfléchir. Mais oui, nous avons brièvement perdu nos nerfs», a souri la Schwytzoise.

«Du 50/50»

«Dans un match pour la médaille de bronze, c'est du 50/50. Soit tu décroches une médaille, soit tu n'as rien», a poursuivi Tanja Hüberli. «On voulait vraiment cette médaille. On (red: les athlètes suisses) a souvent joué de malchance en accumulant les quatrièmes places», a-t-elle expliqué.

«On voulait cette médaille pour nous, pour la Suisse, pour Swiss Olympic. Nous avons passé deux semaines et demie très cools ici, et nous en sommes très reconnaissantes», a encore lâché une Tanja Hüberli qui, comme sa partenaire, semblait épanouie sans être euphorique.

«Nous voulions jouer comme nous l'avons fait toute la saison. Nous n'avons pas parlé de médaille au départ», a poursuivi Nina Brunner. «Bien sûr, plus la médaille s'est rapprochée, plus c'est devenu un objectif. Mais nous n'avons jamais pensé que seule une médaille nous rendrait heureuses», a-t-elle assuré.

Plus beau que des titres européens

Sans montrer trop d'émotions, les deux femmes ont bien vécu le plus beau moment de leur carrière sportive. «Nous avions remporté notre premier titre européen en 2021 dans la foulée de notre amère élimination aux JO de Tokyo» où elles s'étaient inclinées en 8e de finale face à Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré en manquant cinq balles de match, a rappelé Tanja Hüberli.

«C'était donc très, très intense, et nous étions incroyablement heureuses. Il y avait en revanche moins d'émotions après notre deuxième titre européen en 2023», a-t-elle concédé. «Mais là, ce sont des JO. C'est ce qu'il y a de plus beau, particulièrement en beachvolley. Cette médaille est donc plus belle que nos deux titres européens», a-t-elle conclu.

gma, ats