Ovation et démonstration bluffante : Simone Biles de retour

Paris n'attendait qu'elle ! Simone Biles, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire de la gymnastique, a fait son grand retour dimanche aux Jeux en livrant de brillantes performances lors des qualifications, à l'exception des barres asymétriques, et d'une légère blessure au mollet.

Simone Biles des États-Unis réagit après avoir exécuté l'épreuve des barres asymétriques KEYSTONE

ATS

Devant un parterre de stars américaines telles que les acteurs Tom Cruise, Jessica Chastain, Ariane Grande et Lady Gaga, la quadruple championne olympique 2016 a enchaîné les figures avec force et précision sur les quatre agrès, prenant la tête du classement provisoire sur deux d'entre eux, le sol (14,600) et le saut (15,300), où elle réalisé impeccablement un saut de sa création, le Biles II.

Aux barres asymétriques, son agrès le plus faible, elle n'a pas présenté le nouveau mouvement qu'elle a soumis vendredi à la commission technique de la Fédération internationale. Elle a obtenu une note de 14,433, ce qui la place provisoirement en 8e position. Il reste encore trois groupes à passer pour cette journée, ce qui pourrait potentiellement éliminer Biles de la finale individuelle aux barres, prévue dimanche prochain, alors que seules les huit premières accèdent à la finale.

Hormis cela, Biles a sorti le grand jeu dans sa tenue étoilée et pailletée dans l'Arena Bercy, où le public a crié son soutien et son enthousiasme à la super-championne, très concentrée, mais qui leur a envoyé des baisers de la main dès son arrivée et en les saluant énergiquement après sa dernière performance aux barres, un large sourire sur le visage.

Lady Gaga et Snoop Dogg

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

La légende de la pop Lady Gaga est là pour cette journée de qualifications évènement, sweat bleu marine floqué USA, le rappeur américain Snoop Dogg et l'actrice britannique Cynthia Erivo aussi.

Certaines célébrités sont arrivées bien en avance, telle Ariana Grande, robe blanche et lunettes de soleil, accompagnée de son frère et danseur Frankie, ou, deux rangées devant elle, Jessica Chastain, pull blanc dessiné d'un drapeau américain et d'anneaux olympiques.

A l'échauffement, Biles échange l'air détendu avec ses camarades Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey, et Hezly Rivera, 16 ans, la plus jeune des gymnastes en compétition pour ces Jeux de Paris 2024. Puis elle les suit du regard, les applaudit, avant de se concentrer pour ses premiers pas sur la poutre.

«Incroyable»

Quand elle monte sur le podium vert anis, l'Arena Bercy se fige, subitement silencieuse et suspendue aux exploits attendus de la championne.

Quelques figures techniques plus tard accueillies par des applaudissements vibrants, Simone Biles se réceptionne, le visage illuminé d'un large sourire.

L'athlète fond dans les bras de son entraîneuse Cécile Landi.

La première note tombe: 14,733. Et dans les tribunes, la papesse de la mode Anna Wintour, lunettes noires et robe blanche à fleurs applaudit, le public est bouillant.

Avant de s'engager au sol, c'est son entraîneur Laurent Landi qui est à ses côtés. Ils discutent, sourient. Rien ne paraît alors de la douleur ressentie au mollet gauche pendant l'échauffement.

Frayeur

Après la performance sur une musique rythmée de percussions, le visage est plus fermé. Une réception de diagonale hésitante, un pied dehors, et cette douleur à la jambe. Elle s'assoit sur les marches, sa coach Cécile Landi vient lui tapoter le mollet et glisser quelques mots.

Simone Biles obtient la meilleure note, et boîte légèrement pour se rendre au troisième agrès, le saut pour lequel elle se présente cheville et bas du mollet gauche strappé. Mais elle réussit sa figure, le «Biles II», et décroche une note de 15,800 points.

Au moment de la rotation vers le dernier agrès, les organisateurs improvisent une séquence clin d'oeil pour le public, en diffusant la bande son de Mission Impossible avec, en gros plan diffusé sur les écrans géants dans les tribunes, le visage de Tom Cruise qui, avant le show, s'était prêté à une séance de dédicaces impromptue dans les gradins.

Petite douleur

«Elle a ressenti un petit quelque chose au mollet, c'est tout», a expliqué son entraîneure, la Française Cécile Landi, devant les journalistes.

La coach a raconté que Biles avait ressenti une douleur il y a quelques semaines. «Après, ça s'est arrêté et c'est revenu un petit peu aujourd'hui (dimanche)».

Mais Landi a été ferme: il n'est pas question de s'arrêter pour Biles. La coach était ravie des performances de sa protégée.

«C'était plutôt incroyable, avec une note (globale) de 59,400 et un quatre sur quatre. Ce n'était pas parfait mais ça veut dire qu'elle peut encore s'améliorer. Mais c'était vraiment bien», s'est félicitée Cécile Landi, qui, avec son mari Laurent, entraîne Biles depuis novembre 2017.

Bluffante

Simone Biles se lance sur les barres asymétriques. Sa prestation impressionne. La gymnaste laisse éclater un grand sourire.

Elle est «tout simplement incroyable, elle est une telle source d'inspiration», réagira la gymnaste britannique Georgia-Mae Fenton.

«Personne ne pourra rivaliser avec elle mais c'est toujours inspirant et incroyable de pouvoir regarder et être dans le même endroit qu'elle».

Prochain rendez-vous mardi pour la gymnaste basée au Texas, avec le concours par équipes, et sans doute la présence de son époux Jonathan Owens.

Dépression

Grâce à Biles et à ses compatriotes Jordan Chiles, Suni Lee et Jade Carey, les Etats-Unis sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale par équipes (mardi), ce qui sera la première opportunité de médaille.

Riche de 37 médailles, JO et Mondiaux confondus - un record - elle pourrait augmenter sa collection de 6 nouvelles médailles en tout avec le concours par équipes (mardi), le concours général individuel (jeudi), et les finales par agrès (samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 août).

La quadruple championne olympique des JO de Rio en 2016 fait son retour sur la scène olympique après avoir dû abandonner en cours de route lors des Jeux de Tokyo en 2021, en proie à une dépression.

La gymnaste de 27 ans a expliqué avoir souffert de «twisties», ces pertes de repères dans l'espace qui surviennent en un instant. Pour préserver sa santé mentale, elle avait préféré se retirer de la compétition après avoir tout de même glané le bronze à la poutre, en plus de la médaille d'argent par équipes.

Après un an de pause, a fait son retour fracassant lors des Mondiaux-2023 à Anvers (Belgique), où elle remporté 5 médailles dont 4 en or.

Elle a également fait entrer dans le code de notation, un nouveau mouvement au saut, particulièrement difficile techniquement et qui porte désormais son nom, le Biles II.

Jeux Olympiques : les plus grands médaillés de l'histoire Découvrez les légendes des Jeux Olympiques, de Michael Phelps à Usain Bolt ! Plongez dans les moments inoubliables et les exploits de ces athlètes d'exception. 18.07.2024

ATS