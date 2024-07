La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, 27 ans, qui possède déjà cinq figures acrobatiques à son nom, a entamé les démarches pour une sixième.

Simone Biles vise gros à Paris. KEYSTONE

ATS

Il s'agira d'un mouvement sur les barres asymétriques qu'elle dévoilera pendant les JO de Paris, a indiqué vendredi la fédération internationale.

Le dossier a été proposé à une commission technique qui sera chargée de se prononcer, a précisé la fédération internationale. Si elle réussit ce mouvement pendant les JO de Paris, dont les épreuves de gymnastique débutent samedi, elle il s'agira alors de la sixième figure acrobatique portant son nom, une à chaque appareil.

Elle deviendrait alors la seule gymnaste en activité dans ce cas. Elle possède déjà deux figures à son nom au saut de cheval, deux au sol et une à la poutre.

À Paris, Simone Biles peut glaner six médailles. Après les qualifications dimanche auront lieu le concours par équipes, le concours général individuel et les finales par agrès (poutre, sol, barres asymétriques et saut).

ATS