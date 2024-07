Des Européens en force et la Russie bannie, une délégation israélienne sous haute surveillance, la première dame américaine mais aussi des têtes couronnées: une centaine de personnes dont 85 chefs d'Etat et de gouvernement assisteront vendredi à la cérémonie d'ouverture annoncée grandiose des JO de Paris sur la Seine.

Le prince Albert de Monaco (ici avec son épouse Charlene) assistera à la cérémonie d’ouverture. IMAGO/ABACAPRESS

ATS

Alors que les conflits font rage de l'Ukraine à Gaza, en passant par le Soudan et la République démocratique du Congo, les Jeux Olympiques seront l'occasion d'une intense activité diplomatique. Emmanuel Macron a plaidé avec force ces derniers mois, mais en vain, pour une «trêve olympique» à l'occasion des Jeux. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres diffusera un message appelant à «déposer les armes» à travers le monde.

«Nous nous sentons prêts à accueillir le monde», assure Samuel Ducroquet, ambassadeur français pour le sport, chargé d'orchestrer l'accueil des dignitaires étrangers. Parmi les invités, quinze représentants des organisations internationales, selon une liste non exhaustive fournie par l'Elysée jeudi.

Européens sans la Russie

Le président russe Vladimir Poutine sera le grand absent vendredi, la Russie ayant été bannie en tant que nation en raison de la guerre en Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne figure pas sur la liste. Pour l'heure, Kiev n'a pas fait de commentaire. Le nouveau premier ministre britannique Keir Starmer, qui souhaite renforcer les liens avec la France, assistera à la parade fluviale.

Parmi les autres Européens attendus, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président italien Sergio Mattarella, son homologue finlandais Alexander Stubb, moldave Maia Sandu, géorgienne Salomé Zourabichvili ainsi que le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, son homologue belge Alexander de Croo.

Son époux Joe Biden, tout juste retiré de la campagne présidentielle américaine, sera absent, mais la première Dame des Etats-Unis, Jill Biden, a confirmé sa présence. Et ce n'est autre que Douglas Emhoff, le mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, désormais dans la course à la Maison Blanche, qui assistera à la cérémonie de clôture.

Délégation israélienne sous haute surveillance

N'en déplaise à Téhéran, qui a appelé mardi à bannir Israël des JO en raison de la guerre à Gaza, le président israélien Isaac Herzog sera présent, sous très haute surveillance. Il devrait rencontrer le président Emmanuel Macron en marge de la cérémonie.

Le patron du comité olympique palestinien, Jibril Rajoub, représentera lui le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

A la veille de la cérémonie, le prince héritier saoudien et le président des Emirats arabes Unis ne sont pas annoncés, contrairement à l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani.

Le président chinois Xi Jinping ne fera pas le déplacement mais sera représenté par le vice-président Han Zheng.

Le président brésilien Lula a, lui, confié à sa femme Rosangela Lula la représentation nationale, contrairement au président argentin Javier Milei et son homologue colombien Gustavo Petro qui ont confirmé leur venue. Ni le président turc Tayyip Erdogan, ni le premier ministre indien Narendra Modi ne sont sur la liste.

L'Afrique, pas en reste

Les présidents du Rwanda Paul Kagamé, du Gabon Brice Oligui Nguema, de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra et du Cameroun Paul Biya assisteront à la parade fluviale.

Le nouveau président sénégalais Diomaye Faye, qui avait rencontré le 20 juin Emmanuel Macron, sera de retour à Paris. A contrario, le président d'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa ne fera pas le déplacement.

Pour le Niger, le secrétaire général du ministère des Sports Abdoulaye Mohamadou conduira la délégation. La cérémonie d'ouverture coïncidera avec le premier anniversaire du coup d'Etat qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum.

Têtes couronnées

La princesse britannique Anne, soeur du roi Charles III, et le prince Albert de Monaco, sont arrivés dès lundi pour assister à la réunion du CIO. Le roi d'Espagne Felipe VI est aussi attendu.

Le Danemark sera représenté par le couple royal Frederik X et la reine Mary, ainsi que la princesse Benedikte, la tante octogénaire du souverain. Le roi et la reine des Belges, Philippe et Mathilde, seront également présents.

ATS