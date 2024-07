Qui peut battre les Américains? C'est la question centrale du tournoi olympique de basketball des JO de Paris avec la France et le Canada comme potentiels contradicteurs.

TEAM USA'S OLYMPIC ROSTER IS STACKED 🔥



They may initially keep one open spot, per @wojespn. pic.twitter.com/cAqpOLeFHN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2024

ATS

Ce sera l'un des sports les plus suivis. A l'instar du hockey sur glace aux JO d'hiver, le basketball captive lorsqu'il s'agit de jouer l'or olympique. Seulement si en hockey plusieurs pays peuvent briguer le plus précieux des métaux, cela se complique sérieusement en basket avec 16 des 20 titres remportés par les Etats-Unis. Et l'histoire nous rappelle que le titre soviétique en 1972 à Munich, victoire 51-50 face aux Etats-Unis, nourrit la controverse. Et qu'en 1980 les Etats-Unis avaient boycotté les JO de Moscou en pleine guerre froide.

En 1988, l'URSS avait décroché l'or à Séoul. Un an plus tard, la FIBA acceptait que les joueurs de la NBA se joignent au spectacle. Un coup de maître qui a permis de populariser le sport. Car en 1992 à Barcelone, les Etats-Unis avaient réuni l'équipe la plus incroyable de l'histoire pour mettre un coup de projecteur majeur sur la NBA à une époque où les exploits de Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird en direct étaient extrêmement difficiles à visionner.

La célèbre Dream Team et ses 11 Hall of Famers (sur 12 joueurs) avaient créé un engouement sans précédent. Certains adversaires de l'équipe américaine étaient d'ailleurs plus intéressés à prendre des photos de leurs idoles que de tenter de les déranger sur le terrain. Les Américains avaient roulé sur le tournoi pour finalement écraser la Croatie de Petrovic et Kukoc 117-85.

Durant pour un 4e titre?

Aujourd'hui et malgré plusieurs noms et futures légendes du basket comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry, les Etats-Unis ne représentent plus ces intouchables icônes. Parce que parmi les meilleurs joueurs du monde se sont glissés plusieurs Européens comme le Serbe Nikola Jokic (triple MVP), le Grec Giannis Antetokounmpo (double MVP) ou encore le Slovène Luka Doncic, malheureusement absent à Paris puisque la Slovénie n'est pas parvenue à se qualifier.

Mais ce qui fait des Etats-Unis le favori numéro un à l'or olympique, c'est la quantité de talents. Même si Kawhi Leonard a dû renoncer et a été remplacé par Derrick White, les douze athlètes composant Team USA sont tous des vedettes de la NBA. A commencer par la légende LeBron James, titré déjà à deux reprises et qui cherchera à obtenir sa troisième médaille d'or olympique à 39 ans.

Trois titres, c'est le total de Kevin Durant qui pourra, en cas de victoire, dépasser Carmelo Anthony est devenir le seul détenteur du record...masculin. Parce que chez les femmes, sa compatriote Diana Taurasi se mettra en quête d'une sixième breloque dorée.

Steph Curry, le shooteur magique

Et puis il y a aussi Stephen Curry, le plus grand tireur à 3 points de l'histoire. Celui qui a conduit la NBA à changer de style pour un jeu plus externe que sous les paniers et qui va s'éclater avec une ligne des trois points moins éloignée qu'en NBA selon les règles de la FIBA. On peut ajouter Jayson Tatum, fraîchement titré avec Boston, Anthony Davis ou encore Joel Embiid. Le centre, né au Cameroun, a obtenu la nationalité française en juillet 2022, puis la nationalité américaine en septembre de la même année. Il a finalement opté pour la bannière étoilée.

On voit bien que le coach Steve Kerr dispose d'une profondeur de banc inégalable, mais il faudra aussi gérer les égos. Les Américains entreront en lice le 28 juillet à 17h15 à Lille contre les Serbes de Nikola Jokic. Les deux autres nations de ce groupe sont le Soudan du Sud et Porto Rico. Les matches de poules se joueront au Stade Pierre Mauroy, alors que la phase à élimination directe se disputera à Bercy. Il y aura trois groupes de quatre équipes à Paris. Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.

La chance de la France?

Parmi les outsiders, il faudra compter sur le Canada. Le voisin continental compte dix joueurs évoluant en NBA, soit le plus haut total hors Etats-Unis. Avec Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et RJ Barrett, le pays à la Feuille d'érable peut rivaliser au niveau du backcourt. Ce sera plus difficile sous les panneaux.

Hôte du tournoi, la France pourra regarder les Américains dans les yeux à l'intérieur grâce à un formidable duo composé de Rudy Gobert et du sensationnel Victor Wembanyama. Deux tours de 2m16 et 2m24!

Attention également aux Australiens qui ont bien ennuyé les Américains à Abu Dhabi à l'occasion du deuxième match de préparation des hommes de Steve Kerr, que ces derniers ont finalement remporté 98-92. Les Américains ont perdu énormément de ballons et le coach sait que cela ne devra pas se produire en France.

ats