Quincy Hall est devenu champion olympique du 400 m en 43''40, cinquième meilleure performance de tous les temps. L'Américain s'est fait l'auteur d'un final dévastateur.

🇺🇸 Quincy 𝐇𝐚𝐥𝐥 prend l'or sur le 400m ! 🏅



Quelle remontée incroyable de l'Américain qui signe un chrono canon de 43''40 🚀



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/GlagP3VryJ — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 7, 2024

ATS

Hall a devancé dans la dernière ligne droite, au prix d'un prodigieux coup de rein, le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui a pulvérisé son record d'Europe en 43''44. Le Zambien Muzala Samukonga a pris la 3e place (43''74).

JO 2024 - En direct sur blue News ! Du 26 juillet au 11 août, Paris se transforme en l'épicentre mondial du sport. Découvrez nos reportages, suivez les épreuves en direct sur notre live-blog, consultez le tableau des médailles en temps réel et retrouvez toutes les infos sur blue News.

Quincy Hall, 26 ans, est un pur produit de la formation athlétique des universités américaines. Il disputait ses premiers JO et avait pour seul palmarès en individuel jusqu'à présent une médaille de bronze aux Mondiaux 2023 à Budapest.

Mercredi, dans un stade de France une nouvelle fois comble, il a retranché 4 dixièmes à son record personnel. Les athlètes des Etats-Unis écrasent ces épreuves olympiques d'athlétisme comme rarement.

Au disque

Une nouvelle ère s'est par ailleurs ouverte au disque. Le Jamaïcain Roje Stona s'est imposé avec 70m00 (record olympique), confirmant la nouvelle propension des athlètes des Caraïbes à étendre leur territoire de chasse des sprints aux concours. Le recordman du monde, le Lituanien Mykolas Alekna, doit se contenter de l'argent avec 69m97, l'Australien Matthew Denny empochant le bronze avec 69m31.

Au 3000 m steeple

Le Marocain Soufiane El Bakkali est devenu le troisième homme seulement à remporter un deuxième titre olympique sur 3000 m steeple, après le Kényan Ezekiel Kemboi et le Finlandais Volmari Iso-Hollo. La course fut âpre. Le recordman du monde Lamecha Girma (ETH) a fait une très lourde chute sur l'antépénultième obstacle. El Bakkali a pu s'envoler (8'06''05), devant l'Américain Kenneth Rooks, proche 2e, et Abraham Kibiwot, qui sauve l'honneur du Kénya avec le bronze.

Jeux Olympiques : les plus grands médaillés de l'histoire Découvrez les légendes des Jeux Olympiques, de Michael Phelps à Usain Bolt ! Plongez dans les moments inoubliables et les exploits de ces athlètes d'exception. 18.07.2024

olpe, ats