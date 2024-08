Sifan Hassan est devenue dimanche championne olympique du marathon à Paris. La Néerlandaise s'est imposée au sprint devant la recordwoman du monde éthiopienne Tigist Assefa et la Kényane Hellen Obiri, en 2h22'55''.

Hassan, double championne olympique à Tokyo sur 5000 m et 10'000 m et médaillée de bronze sur ces deux disciplines cette semaine, a réussi son pari fou de coupler piste et route. Elle avait déjà frappé fort en 2023 en remportant son premier marathon à Londres.

A Paris, elle a parfaitement géré le final en restant en embuscade derrière les Ethiophiennes Tigist Assefa et Amane Shankule et les Kényanes Sharon Lokedi et Hellen Obiri. Cette dernière a haussé le rythme dans les deux derniers kilomètres, distançant Shankule et Lokedi, avant de céder face à une attaque finale de Sifan Hassan, qui a au passage battu le record olympique pour 12 secondes.

La Néerlandaise d'origine éthiopienne était encore sur la piste vendredi soir à l'occasion de la finale du 10'000 m. Avec trois médailles en une semaine dont une d'or, elle restera comme l'une des grandes femmes de ces Jeux olympiques.

Médaillé d'or à Tokyo, Peres Jepchirchir n'a quant à elle pas pu se mêler à la course aux médailles. La Kényane a craqué à une dizaine de kilomètres de l'arrivée et n'a terminé que 15e.

Schlumpf 16e

Un top 15 que les Suissesses ne sont juste pas parvenues à accrocher, en particulier Fabienne Schlumpf. La Zurichoise de 33 ans s'est classée au 16e rang, à 5'15'' de Sifan Hassan. De son côté, Helen Bekele a bouclé son effort à 6'48'' de la tête, à la 22e place fin