L'Ethiopien Tamirat Tola a remporté sa plus belle victoire samedi matin en enlevant le marathon olympique en 2h06'26. Mathias Kyburz a fini 30e et Tadesse Abraham 38e.

⏱️ 𝟐:𝟎𝟔:𝟐𝟔



Une ligne droite finale à couper le souffle, et un record olympique pour Tamirat Tola



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/T99Q4zeSbQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 10, 2024

ATS

Le champion du monde 2022 et vainqueur du marathon de New York l'an dernier a devancé le Belge Bashir Abdi et le Kényan Benson Kipruto. Il a battu le record olympique sur un parcours très exigeant.

Les deux Suisses n'ont jamais eu voix au chapitre dans cette course, mais ils ont terminé avec le sourire. Pour son premier marathon à ce niveau, Mathias Kyburz n'a pas démérité et a terminé 30e en 2h11'32. L'ancien orienteur, entraîné par Viktor Röthlin, avait envie de voir où il se situait. Il a concédé plus de cinq minutes au vainqueur, mais a devancé Tadesse Abraham de 50 secondes.

Abraham fier de lui

Celui qui fêtera ses 42 ans dans deux jours a bouclé son dernier marathon olympique à la 38e place en 2h12'22, juste devant la superstar éthiopienne Kenenisa Bekele, 39e en 2h12'24. «Je suis fier de moi», a déclaré Abraham après la course. Pas pour avoir fini devant Bekele, mais pour avoir réussi une jolie carrière. A Rio en 2016, il avait pris la 7e place.

Blessé à une cuisse voici deux semaines lors d'un camp d'entraînement au Kenya, le médaillé d'argent des championnats d'Europe 2018 est arrivé à Paris jeudi dernier pour pouvoir se faire soigner au mieux. «Jusqu'à hier, je n'étais pas sûr de pouvoir courir, a-t-il précisé. Dans le sport professionnel, tout peut arriver. Il faut l'accepter. Mais ce que je ne voulais pas, c'était de commencer et d'abandonner.»

Abandonner, c'est bien ce qu'a été contraint de faire le double champion olympique en titre Eliud Kipchoge. Largué très tôt, le Kényan de bientôt 40 ans a mis la flèche à droite à 30 km de l'arrivée.

ats