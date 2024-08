Historique, et prometteur: jamais la France n'avait fait aussi bien aux JO, avec 16 titres et 64 médailles, mieux qu'à Atlanta il y a 28 ans, un résultat qui pourrait servir de tremplin pour le futur.

Léon Marchand vise maintenant les vacances, après la gloire olympique "Des vacances et une pause.": c'est ainsi que Léon Marchand, le nageur français héros des JO de Paris, voit les prochains mois, après s'être offert quatre titres et une médaille de bronze, un exploit immense qui a suscité l'admiration de ses pairs. 06.08.2024

ATS

L'effet JO attendu à domicile a finalement joué pour les Bleus, qui, malgré les doutes nés d'une deuxième semaine comme prévu moins prolifique, réalisent à domicile les meilleurs Jeux de leur histoire. La France a également accroché le top 5, derrière la Chine et les États-Unis, l'Australie et le Japon, un classement établi au nombre de médailles d'or. Cette récolte inédite efface la désillusion de Tokyo il y a trois où la France avait terminé 8e avec 10 titres et 33 médailles.

La première semaine fut euphorique avec le quadruplé en or en natation de Léon Marchand, les deux titres de Teddy Riner en judo, individuel et en équipes, le triplé français en BMX, l'or au sabre féminin... Ces exploits avaient fait naître un espoir d'une France capable de réaliser un exploit proche de ce qu'avaient fait les Anglais chez eux à Londres en 2012, troisième nation au tableau final chez eux.

La deuxième semaine a exposé certaines faiblesses du sport français notamment en athlétisme, la discipline reine des JO, là où le bât blesse le plus pour les Bleus, sauvés in extremis d'un zéro pointé par l'argent décroché par Cyréna Samba-Mayela (argent en 100 m haies).

Certains espèrent que ces JO ne seront pas qu'une parenthèse dorée et qu'ils vont marquer un point d'inflexion du sport français. Un changement de culture impulsé par la stratégie de l'Agence nationale du sport, le satellite du ministère, avec Claude Onesta, l'ex-sélectionneur à succès aux manettes.

Teddy Riner : «Du bonheur, de la fierté, la plus belle des récompenses» Teddy Riner, vainqueur de deux médailles d'or aux Jeux olympiques de Paris, se réjouit de son parcours, lors d'un entretien à quelques médias dont l'AFP : "C'est la plus belle des récompenses." 05.08.2024

AFP