JO 2024 : la piste d'athlétisme s'habille de violet Une couleur qui détonne dans une enceinte sportive. La piste d'athlétisme violette est en cours d'installation au Stade de France qui s'offre un lifting avant les épreuves reines de Paris-2024. 15.04.2024

Il y aura plus précisément deux teintes de violet, une pour les espaces de compétition comme la piste et les aires de saut et de lancers, et une autre pour les zones dites techniques.

Cela permettra d'avoir les meilleurs contrastes pour les images TV et la mise en valeur des athlètes, ont expliqué les organisateurs.

Techniquement, le fabricant italien Mondo – dont les revêtements ont déjà permis d'établir quelque 300 records du monde – a encore perfectionné son travail.

Par rapport à la piste des JO de Tokyo-2021, le dessin des alvéoles de la couche inférieure de la piste a été changé. «Cela réduit la perte d'énergie pour l'athlète et lui en redonne au meilleur moment de son geste», a-t-il expliqué.

Les disciplines les plus susceptibles de voir un record du monde tomber au Stade de France sont le 200 m hommes, le 400 m haies femmes et hommes, la perche masculine, le triple saut hommes, le 110 m haies, le 1500 m femmes, la hauteur féminine et le 4 x 400 m mixte.

