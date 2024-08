«Une triste gueule de bois, cela n'aurait pas pu être plus décevant»

«Décevant» avec des «longueurs» ou «extraordinaire»: après la spectaculaire cérémonie d'ouverture des JO de Paris sur la Seine, le show de clôture, revenu dans un stade, a laissé une impression plus mitigée, en raison notamment de sa tonalité très sombre. Le New York Times a été très critique: «cela n'aurait pas pu être plus décevant»

Le «happy end» préparé par les organisateurs des futurs Jeux de Los Angeles en 2028, avec la performance de Tom Cruise descendant en rappel du toit du Stade de France - même s'il n'a pas réussi l'ouverture du drapeau américain en vol - n'aura pas non plus fait l'unanimité. IMAGO/Xinhua

«La cérémonie était absolument extraordinaire et j'étais ému de voir tous les pays du monde se rassembler et se retrouver dans un même lieu. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, j'ai ressenti cette énergie du monde qui se rassemble. Pour moi, c'était très fort», s'est emballé Michael Cranfill, touriste américain de 41 ans.

Amandine Bora, employée de banque, a déploré pour sa part «quelques longueurs», quand une touriste britannique a trouvé «géniale» cette «ode à la paix dans le monde», un esprit de fraternité des nations appuyé par le discours du président du CIO, Thomas Bach.

A front renversé de la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture semble avoir été davantage conçue pour s’expérimenter en live.

«Un moustique de 4h du mat'»

Et les émotions ont parfois eu du mal à passer la barrière de l'écran, au cours du spectacle muet et métaphorique imaginé par Thomas Jolly.

Sur les réseaux sociaux, le personnage central de ce spectacle baptisé «Records», un voyageur doré tout droit sorti de la science-fiction, est réduit à «un truc en costume doré» par une internaute, quand d'autres y voient «un cafard», une «guêpe interstellaire» ou «un moustique de 4h du mat'».

«La première partie était trop sombre et trop lente», a regretté la journaliste québecoise Katherine Verebely.

New York Times: «une triste gueule de bois, cela n'aurait pas pu être plus décevant»

«J'ai l'impression d'une très mauvaise et triste gueule de bois. Cela n'aurait pas pu être plus décevant», a écrit la journaliste du New York Times Catherine Porter.

Elle a particulièrement pointé la pauvreté du final californien, un show préenregistré de Snoop Dog, Dr Dre, Billie Eilish et des Red Hot Chili Peppers à Long Beach, qu'elle a qualifié de modeste «concert à la cabane de la plage» qui contraste avec les images de Versailles et de la Tour Eiffel.