Les beachvolleyeuses Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré avaient surpris tout le monde en décrochant le deuxième billet olympique suisse. Elles avaient gagné leur duel à distance avec les médaillées de bronze de Tokyo, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder.

Zoé Verge-Depre (à gauche) peut compter sur le soutien de sa soeur. KEYSTONE

ATS

Anouk est la sœur aînée de Zoé. Ces derniers mois, elles étaient donc en concurrence pour obtenir cette place olympique tant convoitée. Ce duel à distance terminé, elles sont redevenues les meilleures amies du monde.

Zoé Vergé-Dépré, l'avoue aisément: elle apprécie beaucoup les conseils d'Anouk: «Nous échangeons toujours, surtout maintenant, pendant les Jeux», a raconté la Bernoise de 26 ans à Keystone-ATS après sa victoire lors de son deuxième match, mercredi soir. «Elle m'a donné quelques bons conseils sur la manière dont se déroulent les JO. Après tout, elle y a participé deux fois.» Anouk Vergé-Dépré sera présente à Paris, samedi, lors du troisième et dernier match de poule de sa soeur

L'avantage de la langue

Pour Böbner et Vergé-Dépré, la victoire ne sera pas obligatoire contre les Paraguayennes Giuliana Poletti/Michelle Valiente. Pour leur première participation aux JO, les Helvètes ont déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale après leurs deux victoires.

Jusqu'à présent tout se passe donc très bien pour le duo suisse, notamment parce que Zoé Vergé-Dépré se sent comme chez elle à Paris, elle qui possède la nationalité française. «C'est super sympa de comprendre la langue. Je me sens définitivement bien dans ce pays», estime-t-elle. «Et bien sûr, c'est spécial de jouer juste à côté de la Tour Eiffel. C'était encore plus le cas mercredi soir avec le retard, lorsqu'elle s'est mise à clignoter avec de nombreuses lumières.»

Zoé Vergé-Dépré apprécie le site spectaculaire du stade de beachvolley et l'ambiance qui y règne: «Les gens se déchaînent, c'est extrêmement bruyant», se réjouit-elle. Nous n'avons pas toujours été habitués à cela, même lors de grands tournois. Et les JO, c'est encore différent».

Mais cela, Zoé Vergé-Dépré le savait déjà, grâce à sa sœur.

ck, ats