Impitoyable envers son voisin, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a humilié le Rayo Vallecano 7-0 en clôture de la troisième journée de Liga à Vallecas, et prend la deuxième place du classement.

L'Atléti n’a laissé aucune chance à son rival madrilène, dont l’enceinte est située dans la banlieue populaire de la capitale espagnole.

Antoine Griezmann a parfaitement lancé les siens dès la troisième minute, s'offrant son premier but de la saison d'une reprise croisée du gauche sur un bon centre de Molina. Les Colchoneros ont profité par la suite des erreurs défensives des Vallecans pour marquer deux autres buts, grâce à Memphis Depay (16e) et Nahuel Molina (36e) pour rentrer au vestiaire avec trois buts d'avance. A l'image de leurs supporters, les joueurs du Rayo n'ont pas abdiqué et ont tenté jusqu'au bout de sauver l'honneur.

Entré en jeu à la place de Depay, blessé, Alvaro Morata les a punis en contre pour creuser l'écart (73e), imité quelques minutes plus tard par Angel Correa, qui a lobé le pauvre gardien macédonien Stole Dimitrievski (79e), lâché par sa défense.

Morata s'est même offert un doublé, profitant jusqu'au bout des largesses défensives des madrilènes (84e), qui ont laissé filer Marcos Llorente pour marquer le but du 7-0 (86e) et conclure le festival offensif du soir.

Les hommes de Simeone, qui restaient sur un match nul 0-0 contre le Betis Séville, reprennent leur marche en avant et sont deuxièmes du classement, à deux points du Real Madrid, toujours invaincu.

Au cours de la rencontre, les supporters du Rayo ont réclamé à l'unisson la démission du président de la fédération espagnole de foot Luis Rubiales, après son baiser forcé à leur ancienne joueuse Jenni Hermoso.