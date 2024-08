Séduisant dans le jeu, le FC Barcelone a enchaîné avec une quatrième victoire consécutive en Liga. Les Catalans ont écrasé le promu Valladolid 7-0. Ils avaient gagné leurs trois premiers matches sur le même score de 2-1.

Barcelona – Valladolid 7-0 LALIGA, 4ème journée, Saison 24/25 31.08.2024

ATS

Le Barça, qui recevra notamment YB en Ligue des champions, a offert un joli spectacle à ses supporters au stade olympique de Montjuic, son enceinte temporaire pendant les travaux de modernisation du Camp Nou, grâce notamment à un triplé du Brésilien Raphinha (20e, 64e, 72e).

L'avant-centre polonais Robert Lewandowski (24e), le latéral français Jules Koundé (45e) et et les champions d'Europe espagnols Dani Olmo (83e) et Ferran Torres (85e) ont été les autres buteurs du jour.

ATS