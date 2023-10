Auteur d'un triplé, l'international français Antoine Griezmann a permis à l'Atletico de Madrid de signer une cinquième victoire consécutive en Liga samedi face au Celta Vigo (3-0), lors de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Celta – Atlético 0-3 LaLiga, 10ème journée, Saison 23/24 21.10.2023

En pleine confiance, le champion du monde 2018 a d'abord frappé sur pénalty (29e, 1-0) et a doublé la mise en seconde période avec un peu de réussite (64e, 2-0), avant de s'offrir un troisième but du gauche sur un centre de Molina (70e, 3-0).

L'Atletico de Madrid, qui compte toujours un match en retard, prend la deuxième place et revient à trois points du Real, en attendant les rencontres de Gérone (3e, 22 points) et du FC Barcelone (4e, 21 points), qui reçoivent respectivement Almeria et l'Athletic Bilbao dimanche.

AFP