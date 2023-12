Griezmann entre au panthéon du football espagnol !

Le «Petit Prince» couronné Roi: l'attaquant français Antoine Griezmann est entré définitivement au panthéon du football espagnol mardi en devenant le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid au côté de la légende espagnole Luis Aragonés.

Antoine Griezmann a rejoint Luis Aragonés dans l’histoire de l’Atlético. ats

Avec un doublé (44e, 69 s.p.) inscrit contre Getafe lors de la 18e journée de Liga, le Français de 32 ans rejoint Aragonés qui avait établi sa marque en 370 matches sous le maillot des Colchoneros.

Un 173e but sous le maillot rojiblanco, qu'il porte de nouveau avec fierté depuis 2021 et son échec au FC Barcelone, après un premier passage entre 2014 et 2019.

Le champion du monde 2018 est certainement dans la forme de sa vie et indispensable au jeu de son équipe sur le terrain, où son sourire enfantin trahit encore une passion intacte pour son sport.

«Je suis injouable» avait-il avoué à la presse française en novembre. «Je sais que le club, le coach, mes coéquipiers me font confiance et ça m'aide à être moi-même. Et c'est vrai que, dans mon jeu, je prends beaucoup de plaisir en ce moment».

«Né pour jouer à l'Atlético»

Sifflé et renié par certains supporters de l'"Atléti" après son transfert au Barça, «Grizou» a totalement renversé la vapeur grâce à son hyperactivité sur le terrain, ses passes décisives et surtout ses buts - sûrement le meilleur moyen de se racheter à leurs yeux.

Aujourd'hui, seul le nom du «Cholo» Diego Simeone est plus applaudi que le sien avant chaque match au Metropolitano, où l'Atlético est invaincu depuis le mois de janvier 2023.

«Il fait une saison fantastique et est excellent à n'importe quel poste. C'est le meilleur joueur d'Europe», a affirmé son président, Enrique Cerezo. Elu meilleur joueur de Liga en 2022/23 par le journal AS, l'international français (127 sélections, 44 buts) est le joueur le plus décisif du championnat espagnol en 2023 avec 24 buts et 18 passes décisives.

Difficile pourtant d'imaginer un tel retour en grâce il y a à peine plus d'un an, lorsque l'accord de prêt entre le Barça et l'Atlético ne lui permettait de jouer que 30 minutes par rencontre, avant que l'Atléti ne lève définitivement son option d'achat.

«Même si tout le monde n'était pas d'accord avec son retour, j'étais convaincu qu'il était né pour jouer à l'Atlético de Madrid», a déclaré son entraîneur Diego Simeone après un nouveau récital de son homme à tout faire contre le Celtic Glasgow en Ligue des champions (6-0).

Une Liga pour devenir «une légende»

«Quand quelqu'un revient, s'excuse et montre à nouveau son engagement, non seulement le public le pardonne, mais il l'adore (de nouveau, NDLR)», a déclaré le directeur général du club madrilène Miguel Ángel Gil Marín, dans une conversation avec Simeone publiée par l'Atlético à l'occasion de la prolongation du contrat de l'entraîneur argentin.

Grand artisan du succès des Colchoneros en Ligue Europa en 2018 (face à l'OM 3-0), et finaliste malheureux de la Ligue des champions en 2016 (contre le Real aux tirs au but), le Maconnais vise désormais un premier titre de champion d'Espagne.

«Un titre pour l'Atlético ? Ce serait un rêve...», a-t-il résumé dans une interview à Marca. «Je suis motivé pour devenir quelqu'un d'important à l'Atlético, une légende de ce club. Mais je sais que je dois le mériter. Je veux remporter une Liga, j'en ai besoin (pour devenir une légende, NDLR).»

Peut-être un dernier exploit avant de partir vivre son rêve américain, lui le fan incontesté de NBA et de NFL, et grand admirateur de David Beckham, aujourd'hui propriétaire de l'Inter Miami de Lionel Messi. «Je l'ai toujours dit. Mon objectif est de terminer là-bas. (...) Mais je veux d'abord entrer dans l'histoire ici et gagner des trophées à l'Atlético. Après cela, nous verrons», avait-il assuré en début de saison à ESPN. Pour ce qui est d'"entrer dans l'histoire", un nouveau cap a été franchi mardi.

AFP