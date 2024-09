L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a assuré mardi qu'il avait «confiance» en son deuxième gardien de but Iñaki Peña pour remplacer Marc-André ter Stegen, concédant que le club devait discuter de la necessité de signer un autre gardien.

Hansi Flick veut pour l'instant faire confiance à l'habituelle doublure de ter Stegen, Iñaki Peña. IMAGO

AFP Clara Francey

Le portier allemand, sorti sur civière dimanche dernier à Villarreal (5-1), devrait être absent pour le reste de la saison en raison d'une rupture du tendon rotulien du genou droit, dont il a été opéré avec succès lundi, ce qui place le Barça face à un dilemme: aligner Peña comme titulaire ou tenter de recruter un autre gardien.

L'espagnol de 25 ans, qui avait déjà remplacé ter Stegen l'an passé pendant plusieurs semaines lorsqu'il était blessé au dos, n'avait pas convaincu, encaissant 32 buts en 17 matches toutes compétitions confondues.

«Inaki est très bon. En pré-saison, à l'entraînement... c'est un gardien professionnel, qui s'est entraîné très dur pour cela. Pour un deuxième gardien, être concentré à 100% est souvent compliqué, mais de ce que je vois il est totalement impliqué et prêt à jouer», a estimé son coach Hansi Flick en conférence de presse.

«Nous lui faisons confiance, mais nous devons également évaluer la situation et voir nos options», a-t-il ajouté, alors que la presse espagnole évoque déjà plusieurs pistes, dont le Costaricien Keylor Navas, 37 ans, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au PSG fin juin, ou l'Espagnol Alvaro Valles de Las Palmas.

Le FC Barcelone affiche pour l'instant un bilan parfait avec six victoires en six journées de Liga, porté par son phénomène Lamine Yamal, 17 ans, dans une forme éblouissante avec déjà trois buts et cinq passes décisives.

«Je pense que Lamine pourrait devenir le meilleur joueur du monde à l'avenir, à 100 %. (...) Ce qu'il fait cette saison est vraiment incroyable, tout comme les autres joueurs, et nous devons poursuivre sur cette voie», a jugé l'Allemand.

Interrogé sur la possibilité de mettre son jeune ailier au repos face à Getafe mercredi (21h) pour le protéger d'éventuelles blessures, Hansi Flick a estimé que le champion d'Europe espagnol n'avait pas besoin de se reposer.

«Nous avons toutes les données des joueurs, et pour le moment il n'a pas besoin de repos, il va bien», a expliqué l'entraîneur blaugrana, qui doit pour l'instant composer avec un effectif incomplet, privé de nombreux joueurs blessés ou en phase de récupération (Gavi, De Jong, Araujo, Christensen, Fermin Lopez...).