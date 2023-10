Le Barça frôle le naufrage mais arrache le nul à Grenade

Mené 2-0 à la demi-heure de jeu, le FC Barcelone a arraché le nul à Grenade dimanche (2-2) lors de la 9e journée de Liga, laissant l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, victorieux face à la Real Sociedad (2-1), se rapprocher du podium. Le Barça est désormais troisième du classement, à un point de son voisin de Gérone et trois du Real Madrid.

Granada – Barcelona 2-2 LaLiga, 9ème journée, Saison 23/24 08.10.2023

Cueillis à froid par l'avant-dernier du classement, les Blaugrana ont vécu un début de match cauchemardesque, encaissant un premier but après seulement 17 seconde de jeu.

C'est le virevoltant attaquant espagnol Bryan Zaragoza qui a sanctionné la première perte de balle catalane d'une frappe croisée dont le rebond a trompé Ter Stegen (1e, 1-0).

Impuissants malgré une possession de balle supérieure à 80%, les hommes de Xavi, privé de quatre joueurs majeurs, Lewandowski, Pedri, De Jong et Raphinha, ont tenté de répondre mais les tentatives de João Félix (16e) et Gavi (21e) ont été détournées par le gardien portugais Andre Ferreira.

Nouveau record pour Yamal

Sur un contre, Bryan Zaragoza a poursuivi son festival en s'offrant un doublé de l'extérieur du pied droit, après avoir effacé Koundé d'un petit pont (29e, 2-0). Le défenseur français, touché au genou gauche, a été contraint de céder sa place à Araujo quelques minutes plus tard (44e).

C'est une nouvelle fois le prodige espagnol Lamine Yamal qui a redonné espoir au Barça juste avant la mi-temps (46e, 2-1), devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga à 16 ans et 87 jours.

Mais les Catalans ont encore buté sur Ferreira, impérial sur sa ligne devant Torres (69e) puis Gundogan (77e).

Sergi Roberto, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a égalisé à 2-2 (86e), évitant à son équipe de subir sa première défaite de la saison. João Félix a même cru offrir les trois points au Barça dans le temps additionnel (93e) mais son but a été refusé pour un hors-jeu passif de Ferran Torres.

«Je pense que nous avons totalement dominé, on s'est créé des occasions. On méritait mieux mais on fait match nul à cause de nos propres erreurs. On ne peut pas commencer (le match) de cette façon», a résumé Xavi sur DAZN. «On ramène un point, ce qui pour nous, n'est pas suffisant», a ajouté le coach catalan.

Griezmann décisif

Un peu plus tôt dans la journée, l'international français Antoine Griezmann, buteur sur pénalty, a permis à l'Atlético Madrid de signer une quatrième victoire consécutive en dominant son ancien club de la Real Sociedad (2-1). Un succès qui permet à l'Atlético de doubler l'Athletic Bilbao et de revenir à deux points du FC Barcelone, troisième.

Les Colchoneros ont ouvert le score à la 22e minute grâce au latéral brésilien Samuel Lino, bien servi par Koke dans la profondeur et récompensé pour son bon début de saison (1-0).

Puis, les hommes de Diego Simeone se sont complètement endormis après avoir touché deux fois les montants par De Paul (44e) et Axel Witsel (46e), laissant l'opportunité aux Basques, bien contenus jusque-là, de revenir dans la partie.

La première alerte est venue à l'heure de jeu, Mikel Oyarzabal touchant le poteau (65e), avant que l'international espagnol n'égalise en remportant son face à face avec Oblak (73e, 1-1).

Mais comme face à Feyenoord (3-2) et Cadix (3-2), deux victoires obtenues après avoir couru après le score, l'Atlético a montré qu'il avait des ressources et du caractère. Les Colchoneros se sont réveillés et ont poussé pour égaliser, finissant par obtenir un pénalty sur une main de Fernandez, parfaitement transformé par Griezmann (87e), qui offre les trois points aux Rojiblancos.

Atlético – Real Sociedad 2-1 LaLiga, 9ème journée, Saison 23/24 08.10.2023

Dans les autres rencontres de la soirée, le Betis Séville a été tenu en échec à Alavés (1-1), tandis que l'Anglais Mason Greenwood a permis à Getafe de ramener un point de Vigo (2-2) en marquant son premier but depuis début 2022. Il avait ensuite été mis à l'écart par Manchester United suite à des accusations de violences conjugales et de viol - les poursuites ayant par la suite été abandonnées.