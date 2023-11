Le Barça ne va pas mieux: mené jusqu'à la 82e minute sur la pelouse du Rayo Vallecano, le champion d'Espagne en titre a arraché le match nul (1-1) samedi lors de la 14e journée de Liga, et ne rassure toujours pas sur son niveau de jeu.

Les Catalans, toujours troisièmes, donnent l'opportunité à l'Atlético Madrid de prendre leur place sur le podium en cas de victoire contre Majorque (21H), et pourraient voir le Real Madrid (2e, 32 points) et Gérone (1er, 34 points) creuser l'écart.

«On doit gagner ce genre de match si on veut gagner la Liga. On doit faire notre autocritique. On se pénalise tout seuls cette saison en offrant des choses (à l'adversaire)» a déclaré l'entraîneur barcelonais Xavi au micro de DAZN après le match.

En panne d'inspiration sans son prodige Gavi, forfait pour le reste de la saison et malgré les retours dans le onze de départ de ses deux chefs d'orchestre Frenkie de Jong et Pedri, le Barça a logiquement dominé la rencontre.

Mais comme à chaque sortie depuis leur défaite cruelle lors du Clasico contre le Real (2-1) en octobre dernier, les hommes de Xavi ont peiné à developper du jeu... et se sont fait surprendre par un adversaire plus agressif.

Mieux rentrés dans leur match, les Vallecans se sont procurés la première occasion, Isi sollicitant l'inexperimenté Iñaki Peña (5e), qui remplace l'Allemand Ter Stegen, touché au dos.

Et si la prise de balle fébrile du portier espagnol est venu rappeler qu'il disputait seulement son troisième match en Liga, il a ensuite bien réagi en captant une frappe de Valentin après une récupération haute dans les pieds de De Jong (10e).

Lejeune malheureux

Dans cette première mi-temps hachée, marquée par de nombreuses erreurs techniques, le Barça a tenté par Pedri (14e) puis Lamine Yamal (29e) mais les tentatives des deux Espagnols ont manqué de conviction.

Trop imprécis pour que leurs combinaisons de passes fassent la différence, à l'image d'un Oriol Romeu toujours autant en difficulté, les Blaugrana ont fini par se faire punir avant la mi-temps.

A la suite d'une première tentative sur coup franc, le milieu du Rayo Unai Lopez a ouvert le score d'une superbe reprise en demi-volée du droit qui a trompé Peña, impuissant (39e, 1-0).

Revenus avec de meilleures intentions sans être flamboyants pour autant, les Barcelonais ont poussé pour revenir mais encore manqué de précision, jusqu'à une égalisation miraculeuse à quelques minutes du terme.

Tentant d'intervenir devant Lewandowski, parti à la limite du hors-jeu, c'est le malheureux défenseur français Florian Lejeune, qui a offert l'égalisation aux Catalans (82e, 1-1).

Malgré quelques frayeurs dans le temps additionnel, le Rayo a préservé le nul pour rester invaincu depuis 2021 (3 victoires 2 nuls) face au champion en titre, bien mal en point dans la défense de sa couronne.