Le plan machiavélique et honteux des supporters de l'Atlético

Ce dimanche 29 septembre, le football espagnol pourrait bien être une nouvelle fois entaché par des incidents racistes à l'occasion du derby madrilène entre l'Atlético et le Real, qui sera à suivre sur «blue Sport».

Vinicius Jr fait très fait régulièrement l'objet d'injures et de comportements racistes sur les pelouses de Liga. IMAGO

blue Sport Clara Francey

La bêtise n'a visiblement pas de limite pour certains supporters des Colchoneros. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux via le hashtag #MetropolitanoConMascarilla, des fans de l'Atlético ont en effet relayé un appel à se rendre masqués dimanche (21h) au stade pour le derby madrilène contre le Real. Leur «projet» ? Insulter Vinicius Jr, régulièrement victime de racisme sur les pelouses de Liga, sans risquer d'être identifiés et donc sanctionnés pour cela.

En réponse à cette campagne raciste, la Liga a publié ce samedi un communiqué cinglant dans lequel elle «informe qu'elle procédera à la dénonciation formelle et demandera l'arrestation immédiate des instigateurs de cette campagne de haine».

«La Liga ne tolérera en aucun cas ce type de comportement. Ces actes sont non seulement préjudiciables à l’image du sport et de notre pays, mais représentent également une menace directe pour l'intégrité et le bien-être de tous les supporters», peut-on également lire dans ledit communiqué. Espérons que le message soit passé afin que, dimanche, le spectacle soit sur le terrain et non en tribunes.