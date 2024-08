Le Real Madrid fait imploser Valladolid, Mbappé dans le dur

Toujours en manque d'automatismes, le Real Madrid a décroché dimanche sa première victoire de la saison face au promu Valladolid (3-0) au Santiago Bernabéu, où la superstar française Kylian Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts à domicile.

Real Madrid – Valladolid 3-0 LALIGA, 2ème journée, Saison 24/25 25.08.2024

AFP Clara Francey

Poussif dans le jeu sans son prodige anglais Jude Bellingham, blessé et indisponible pour plusieurs semaines, le champion d'Espagne et d'Europe en titre s'en est remis à la puissance de frappe de son milieu uruguayen Federico Valverde, qui a transpercé le mur sur un coup franc joué indirectement (50e, 1-0), et au talent de ses remplaçants Brahim Diaz (88e, 2-0) et Endrick (90e+6, 3-0) en toute fin de rencontre.

Après une première compliquée à Majorque (1-1) la semaine passée, Kylian Mbappé a connu un baptême frustrant dans son nouveau jardin, où il avait été présenté en rockstar en juillet, bien loin des attentes énormes qui accompagnent son transfert libre après sept saisons au Paris Saint-Germain.

Positionné dans l'axe, épaulé par les deux flèches brésiliennes Vinicius et Rodrygo, le capitaine de l'équipe de France a tenté de combiner avec ses partenaires à l'intérieur ou en profondeur, mais il a souvent manqué de justesse technique, à l'image de plusieurs contrôles ou dribbles manqués au fil du match.

Il s'est tout de même procuré deux occasions franches, l'une en première mi-temps sur une volée du gauche qui a poussé le portier estonien Karl Hein a se détendre pour éviter l'ouverture du score (10e) et une tentative de madjer au premier poteau également détournée par le gardien formé à Arsenal (79e).

«C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, il se déplace bien sans le ballon, il attaque la profondeur... Il a eu trois ou quatre occasions ce soir et je crois que dans cette position (de 9) il va marquer, comme il l'a toujours fait. Je ne pense pas qu'il ait besoin de jouer à gauche ou ailleurs, il va marquer des buts dans l'axe», a estimé l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti à son sujet en conférence de presse.

Endrick et Brahim décisifs

Le promu, lui, était venu défendre et l'a plutôt très bien fait en parvenant à museler le trio d'attaque madrilène avec deux lignes très compactes, et aurait même pu égaliser en fin de rencontre. L'attaquant sénégalais Mamadou Sylla est passé à quelques centimètres de tromper Thibaut Courtois (80e).

Quelques minutes plus tard, le meneur de jeu marocain Brahim Diaz, entré en jeu à la place d'Arda Güler et lancé dans la profondeur par Eder Militao, a devancé la sortie de Hein pour doubler la mise d'un joli lob (88e, 2-0)

Le jeune crack brésilien Endrick s'est ensuite offert son premier but sous le maillot merengue au bout du temps additionnel (90e+6, 3-0).

Avec quatre points en deux journées, le Real est provisoirement sur le podium derrière son grand rival le FC Barcelone et le Celta Vigo, les deux seules équipes à avoir remporter leurs deux premiers matches, en attendant le résultat du choc de la soirée entre l'Atlético et Gérone au Metropolitano (21H30).